Sześć genialnych sposobów na wykorzystanie pestki i skórki awokado

Każde awokado wytwarza sporo odpadów. Cała skórka po prostu zostaje wyrzucona do kosza – a wraz z nią gigantyczna pestka. To marnotrawstwo, a my nie lubimy marnotrawstwa. Na szczęście ekspert ds. marnotrawstwa żywności Emilie Vanpoperinghe ujawniła sześć sprytnych sztuczek, dzięki którym żadne awokado nigdy więcej nie zostanie zmarnowane.

Od herbat po koktajle, a nawet niedzielną wieczorną kąpiel – istnieje wiele sposobów wykorzystania pestki i skórki awokado. Więc zacznij robić notatki.

Wyhoduj własne awokado

Możesz ponownie wyhodować piękną roślinę awokado z pestki. Aby to zrobić, będziesz potrzebować trzech wykałaczek, szklanki wody i parapetu. Przebij pestkę awokado wykałaczkami, tak aby mogła unosić się na krawędzi szklanki tak, aby dolny koniec był zanurzony w wodzie. Umieść na nasłonecznionym parapecie.

Za kilka tygodni zobaczysz, jak korzenie i łodyga zaczną kiełkować. Gdy łodyga osiągnie około 15 cm, odetnij ją trochę i pozwól jej ponownie odrosnąć. Gdy ponownie osiągnie 15 cm, nadszedł czas, aby posadzić ją w glebie bogatej w składniki odżywcze, aby wyrosła na pełnowartościową roślinę.

Herbata z awokado

Jeśli nie lubisz koktajli, maksymalnie wykorzystaj pestkę awokado, gotując ją do pozyskania herbatki. Mówi się, że wspomaga trawienie.

Umieść pestkę w małym rondlu z wodą, a następnie zagotuj przez pięć minut, aż zmięknie. Drobno posiekaj, a następnie wrzuć do imbryka i pozostaw do zaparzenia we wrzącej wodzie przez pięć minut. Odcedź do filiżanki i dodaj odrobinę miodu, jeśli chcesz.

Zrób proszek z awokado

Wysusz pestkę awokado w niskim piekarniku na kilka godzin lub pozostaw na nasłonecznionym parapecie na dzień lub dwa. Po wysuszeniu zmiksuj w robocie kuchennym. Używaj do koktajli, do pieczenia chleba lub do sałatek.

Zmiksuj pestkę w koktajlu

Mówi się, że pestka awokado zawiera kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, a także niewielką ilość białka, podczas gdy niektóre testy pokazują, że zawiera również przeciwutleniacze i może pomóc obniżyć ciśnienie krwi.

Wykorzystaj to jak najlepiej i wrzuć do smoothie: podziel pestkę na pół ciężkim nożem, a następnie włóż do blendera z resztą składników smoothie.

Pestki awokado są gorzkie, więc najlepiej połączyć ich mocny smak z innymi mocnymi aromatami. Spróbuj koktajlu kokosowo-czekoladowego lub słodkiej mikstury z mango i gruszki.

Skórki awokado jako wkład do doniczek

Wyłóż skórki awokado kompostem i użyj ich do sadzenia sadzonek. Ich naturalny kształt sprawia, że w szerokich poziomych donicach parapetowych można wyhodować inne warzywa i rośliny z nasion.

Wrzuć skórkę do kąpieli

Aby uzyskać luksusowo miękką skórę, wrzuć skórkę bezpośrednio do wanny, a następnie odwróć na lewą stronę i wmasuj w skórę resztki miąższu pełnego cudownego olejku z awokado.

Olejek z awokado zawiera przeciwutleniacze i witaminy, w tym witaminy C i E, które pomagają nawilżać naszą skórę i poprawiać elastyczność.

