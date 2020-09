Co pić, żeby schudnąć? Te kilka propozycji może pomóc. Miej tę listę zawsze pod ręką

Dobra wiadomość jest taka, że jest kilka rzeczy (poza wodą), które możesz zacząć pić, aby pomóc sobie w zrzuceniu kilogramów. Picie ich w celu lepszego nawodnienia, snu i trawienia może również spierać wysiłki związane z zachowaniem sylwetki.

Napoje, które pomogą schudnąć

1. Zielona herbata

Regularne picie zielonej herbaty może nie tylko przyspieszyć metabolizm, ale również odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wagi i tłumieniu głodu. Jedno z badań opublikowanych w Journal of the American College of Nutrition wykazało, że w ciągu zaledwie dwóch miesięcy osoby pijące zieloną herbatę straciły średnio 2 kg więcej niż ci, którzy pili zwykłą wodę. Zielona herbata jest również pełna przeciwutleniaczy i flawonoidów, które są dobre dla ogólnego stanu zdrowia. Pij świeżo zaparzoną herbatę bez dodatku cukru i mleka – kupowane w butelkach odmiany mają mniej przeciwutleniaczy i często są słodzone miodem lub innymi rodzajami cukru.

2. Kombucza

Ten musujący napój fermentowany jest wytwarzany przez dodanie bogatych w probiotyki bakterii do lekko słodzonej herbaty. Coraz więcej badań pokazuje, że miliony bakterii żyjących w naszych jelitach mogą odgrywać dużą rolę w odchudzaniu, zmieniając sposób przechowywania tłuszczu, równoważenia poziomu cukru we krwi powodując, że czujemy się głodni i pełni. Zasilanie jelit napojami i pokarmami, które stymulują dobre bakterie, może sprawić, że utrata wagi będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek wydawało nam się możliwe. Kombucza jest łatwo dostępna w większości supermarketów i zawiera probiotyki – pamiętaj tylko, aby szukać marek, które zawierają mniej niż 5 gramów cukru na porcję.

3. Ciepłe mleko z kurkumą

Sen jest niezbędny do skuteczniejszego odchudzania, a picie ciepłego mleka z kurkumą przed wejściem do łóżka może pomóc szybciej zasnąć. Mózg wykorzystuje wapń i tryptofan (oba te składniki znajdują się w produktach mlecznych) do produkcji melatoniny wywołującej sen.Kurkuma zawiera składnik zwany kurkuminą, który może zmniejszać rozmiar komórek tłuszczowych i ograniczać gromadzenie się tłuszczu. Kurkumina stymuluje również działanie przeciwutleniające, zmniejsza stan zapalny i może pomóc złagodzić niepokój.

4. Sok z selera

Wystarczy wrzucić kilka pałeczek selera do blendera i przelać mieszaninę przez sitko, aby uzyskać odżywczy sok z selera. Jednak nie zastępuje on posiłku (jak niektóre inne soki), ale zamiast tego powinien być stosowany do wzmocnienia zbilansowanej diety pełnowartościowej. Korzyści soku obejmują detoksykację wątroby, obniżenie ciśnienia krwi, lepsze zdrowie psychiczne i emocjonalne oraz nawet utratę wagi. Napój jest bardzo niskokaloryczny. Ponadto zawiera więcej potasu i witamin C i K niż sok pomidorowy czy marchewkowy, oraz dużo mniej cukru i węglowodanów. To prawie 95% wody, więc może pomóc w nawodnieniu, co jest ważne przy odchudzaniu.

5. Bulion kostny

Bulion kostny powstaje w wyniku gotowania prażonych kości zwierzęcych i tkanki łącznej przez długi czas – często do 24 godzin. Niektóre badania mówią, że bulion kostny może pomóc wzmocnić odporność, poprawić zdrowie układu pokarmowego, zwalczyć stany zapalne, a nawet promować elastyczność skóry dzięki wysokim poziomom kolagenu. Zawiera również elektrolity, takie jak sód i potas, co czyni go doskonałym napojem regeneracyjnym po ciężkim treningu i z pewnością lepszym niż napój zawierający cukier. Domowy bulion kostny to również świetny sposób na zminimalizowanie marnotrawstwa żywności i wykorzystanie kości z innych potraw. Domowe produkty są nie tylko tańsze, ale też zdrowsze, ponieważ kupowane w sklepie mogą zawierać dodatki, konserwanty, zagęszczacze i dodatek soli.

