Jaki jest związek między kawą a powstawaniem trądziku? O tym mogłeś nie wiedzieć

Niektórzy mogą wierzyć, że wyeliminowanie kawy z codziennej diety pozwoli oczyścić skórę. Jednak nie ma dowodów na to, że kawa powoduje trądzik. Kawa jest źródłem przeciwutleniaczy, które mogą być korzystne dla skóry. Mimo to, w przypadku niektórych osób picie kawy może pogorszyć stan skóry, podobnie jak dodanie do napoju cukru lub mleka. Większość osób z trądzikiem może jednak nadal pić kawę z umiarem i jedynie ograniczać dodatki, takie jak mleko i cukier, lub ich unikać.

Kawa a hormony

Kofeina może zakłócać normalny poziom hormonów w organizmie i przez to może stanowić problem dla osób regularnie pijących kawę.

Kortyzol

Badania wykazały, że kofeina może zwiększać poziom tak zwanego hormonu stresu, kortyzolu. Zbyt wysoki poziom kortyzolumoże mieć szkodliwy wpływ na organizm. Badanie przeprowadzone na 144 młodych kobietach wykazało, że wyższy poziom stresu prowadzi do większej ilości zmian trądzikowych.

Kortyzol może również powodować wytwarzanie przez skórę większej ilości sebum, co może prowadzić do trądziku.

Chronicznie wysoki poziom kortyzolu może wpływać na inne problemy zdrowotne, które mogą mieć związek z trądzikiem, takie jak przybranie na wadze, depresja, problemy trawienne czy niepokój. Ponadto kofeina może zakłócać sen, co może wpływać na poziom kortyzolu. Brak dobrej jakości snu może powodować, że organizm wydziela więcej kortyzolu, co może nasilać stan zapalny. To zapalenie może wpływać na skórę, powodując więcej wyprysków trądzikowych.

Aby uniknąć niektórych potencjalnych skutków picia kawy, warto unikać kofeiny na kilka godzin przed snem.

Insulina

Kofeina może również powodować wzrost poziomu insuliny, a badania sugerują, że może to pogorszyć trądzik. Jedno z badań wykazało, że osoby, które miały wyższy poziom insuliny, częściej miały poważny trądzik.

Estrogen

Kofeina może zmieniać poziom estrogenu u kobiet w wieku rozrodczym, ale różni się to w zależności od osoby.

W jednym starszym badaniu 250 kobiet zauważono, że spożywanie 200 mg kofeiny każdego dnia podnosiło poziom estrogenuu jednej z grup uczestniczek.

Kawa z mlekiem a trądzik

Wiele osób dodaje do kawy mleko lub śmietankę. Istnieją dowody na to, że picie większych ilości mleka może prowadzić do trądziku lub pogorszyć istniejący trądzik.

Jedno z badań wykazało, że nastolatki, które spożywały więcej mleka o niskiej zawartości tłuszczu lub odtłuszczonego, miały znacznie częściej trądzik niż te, które spożywały mleko pełne lub nie spożywały go wcale.

Inne badanie przeprowadzone na 57 osobach z trądzikiem wykazało, że ci uczestnicy, którzy spożywali więcej mleka, częściej mieli trądzik.

Cukier a trądzik

Osoby z trądzikiem powinny ograniczyć cukier lub unikać dodawania go do porannej filiżanki kawy.

Badania sugerują związek między trądzikiem a pokarmami o wyższym indeksie glikemicznym lub tymi, które powodują skoki cukru we krwi. Są to często produkty o dużej zawartości cukru, zwłaszcza z dodatkiem cukrów.

Jedno z badań wykazało, że osoby, które spożywały więcej pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym, były bardziej narażone na trądzik. Ponadto systematyczny przegląd wykazał, że dieta o niższej zawartości cukru może pomóc w niwelowaniu trądziku.

Jak pić kawę, by trądzik się nie pojawiał?

Istnieje kilka sposobów na picie kawy bez pogorszenia trądziku, w tym:

Spożywanie ogólnie mniejszej ilości kofeiny. Można w tym celu częściej sięgać po kawę bezkofeinową lub półkofeinową lub pić kawę rzadziej. Należy jednak pamiętać o innych napojach, takich jak herbata i napoje energetyczne, które mogą również zawierać kofeinę. Food and Drug Administration (FDA) zaleca nie więcej niż 400 mg kofeiny dziennie lub 4-5 filiżanek zwykłej kawy. Jednak niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi na działanie kofeiny i mogą potrzebować bardziej ograniczyć to spożycie.

Ograniczenie cukru. Można to osiągnąć, dodając niewielką ilość cukru do kawy lub nie dodając go wcale, podobnie jak poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie słodkich napojów gazowanych z diety.

Zmniejszenie ilości mleka o niskiej zawartości tłuszczu lub odtłuszczonego. Spróbuj używać pełnego mleka do kawy.

