Maskne, czyli trądzik od maseczki ochronnej. Jak go leczyć?

Maskne jest terminem określającym trądzik powstały na skutek noszenia maseczki ochronnej. Powstał w wyniku połączenia dwóch angielskich słów – acne, czyli trądzik i mask, czyli maseczka. Ta nazwa jest też nawiązaniem do angielskich terminów – backne, czyli trądzik na plecach i chestne, czyli trądzik na klatce piersiowej.

Maskne: przyczyny

Zamknięte, ciepłe środowisko, jakie tworzy się pod maseczką to idealne warunki do powstania maskne. Noszenie maski prowadzi bowiem do miejscowej zmiany mikrobiomu skóry. Po założeniu maseczki skóra zostaje narażona na zwiększone działanie CO 2 , wyższej wilgotności oraz większej temperatury niż wtedy, gdy maseczki nie nosimy. Takie warunki inicjują również działanie większej ilości mikroorganizmów i bakterii z jamy ustnej i układu oddechowego. Jednym z rodzajów tych pojawiających się bakterii są bakterie beztlenowe Propionibacterium acnes oraz gronkowce Staphylococcus episermidis i Malassezia spp.

Przez noszenie maseczki dochodzi również do zapychania się porów. Zapchane pory z kolei skutkują pojawieniem się stanu zapalnego. Nic dziwnego, skoro skórze pod maseczką nie jest łatwo – brak jej dostępu do powietrza, a dodatkowo człowiek pod nią poci się, rozmawia, oddycha. Na pojawienie się maskne są szczególnie narażone osoby, które mają skórę tłustą i skłonną do trądziku. Nie bez wpływu na powstanie maskne jest także stres odczuwany w związku z pandemią COVID-19, ponieważ trądzik to przewlekła choroba zapalna, powodująca chroniczne zaburzenie bariery skórnej, a zmiany hormonalne, spowodowane stresem, jeszcze te stany zaostrzają.

Maskne: rodzaje

Maskne może objawiać się pod różnymi postaciami. Potówki są z nich najmniej szkodliwe – pojawiają się na skutek reakcji układu odpornościowego na uwięzione martwe komórki skóry, bakterie oraz pot. Zmiana mikrobiomu skóry spowodowana noszeniem maseczek może również powodować zaostrzenie lub pojawienie się trądziku różowatego. Trądzik różowaty jest przewlekłą chorobą zapalną, pojawiającą się na skutek dysfunkcji bariery skórnej oraz nadaktywnej miejscowej odpowiedzi immunologicznej, a także nadwrażliwości nerwów wokół naczyń krwionośnych, które powodują trwałe poszerzenie i zaczerwienienie skóry. Ponadto, maskne może objawiać się w postaci okołowargowego zapalenia skóry, łojotokowego zapalenia skóry i zaczerwienienia twarzy, któremu towarzyszy złuszczanie się skóry.

Maskne: leczenie

Leczenie i zapobieganie maskne polega na stosowaniu tych samych sposobów.

1. Stosuj emolienty

Maskne najczęściej pojawia się wzdłuż grzbietu nosa oraz pośrodku policzków. Aby temu zapobiec lub te objawy zminimalizować, warto stosować emolienty, wzmacniające barierę ochronną skóry i ją nawilżające.

2. Nawilżaj skórę

Do samego nawilżania warto też używać innych produktów. O lżejszej niż emolienty konsystencji, zawierające takie składniki przeciwtrądzikowe jak np. retinol. Aby przywrócić do właściwego funkcjonowania naruszoną barierę ochronną skóry, warto co najmniej dwa razy dziennie nakładać na wilgotną twarz bezolejowy krem nawilżający,

3. Zwalcz stan zapalny

W łagodzeniu stanu zapalnego świetnie sprawdzą się retinoidy, często jednak – w początkowej fazie ich używania – wysuszają i podrażniają skórę, należy więc nakładać je ostrożnie. Najlepiej zacząć od nakładania niewielkiej ilości kremu – wielkości ziarnka grochu – co dwa dni przez kilka tygodni.

4. Dbaj o odpowiednią higienę noszenia maseczki

Maseczka pozwala zminimalizować ryzyko zarażenia COVID-19, więc jej noszenie jest konieczne, jednak należy to robić zgodnie z zasadami higieny – maseczki jednorazowe nosić tylko jednokrotnie, a maseczki bawełniane prać po każdym użyciu.

Czytaj też:

3 najczęstszych winowajców suchej skóry. Dermatolog ostrzega