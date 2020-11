Jesteś w ciąży i pijesz energetyki? Możesz urodzić martwe dziecko

W Wielkiej Brytanii 1 na 250 ciąż kończy się porodem martwym (gdy dziecko umiera po 24 tygodniach ciąży). Badania zidentyfikowały różne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko urodzenia martwego dziecka – od wieku matki i pochodzenia etnicznego po spożycie papierosów i alkoholu, ale to nowe badanie miało na celu wyjaśnienie mieszanych dowodów na temat kofeiny – kluczowej kwestii w kraju, w którym 80% populacji pije kawę, a osoba przeciętna wypija rocznie 211,5 litrów (często z dużą zawartością kofeiny) napojów bezalkoholowych.

Naukowcy z centrum badawczego na Uniwersytecie w Manchesterze przebadali ponad 1000 matek w 41 brytyjskich szpitalach w latach 2014–2016. Połączyli informacje używane zwykle do pomiaru ryzyka urodzenia martwego dziecka z ankietą dotyczącą spożycia przez matki różnych napojów zawierających kofeinę, a także innych czynników ryzyka.

Jak kofeina szkodzi nienarodzonym dzieciom?

Kiedy kofeina przenika przez łożysko, dzieci nie mogą jej przetwarzać jak dorośli i może to zagrozić ich życiu. Aktualne wytyczne NHS to utrzymywanie dziennego spożycia kofeiny poniżej 200 mg w ciąży, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje 300 mg jako bezpieczny limit. To nowe badanie donosi o 27% wzroście ryzyka urodzenia martwego dziecka na każde spożyte 100 mg, co sugeruje, że bezpieczne limity w niniejszych wytycznych należy ponownie rozważyć.

Zespół Tommy'ego odkrył rosnący związek między spożyciem kofeiny a ryzykiem urodzenia martwego dziecka – i chociaż większość (54,5%) uczestników ograniczyła spożycie kofeiny w czasie ciąży, 1 na 20 faktycznie spożywał więcej w czasie ciąży, wykazując brak świadomości na temat zawartości kofeiny w niektórych napojach i / lub ryzyko związane z wysokim spożyciem.

Napoje energetyczne, cola, herbata w ciąży

Największy wpływ miały napoje energetyzujące, które doprowadziły do 1,85 raza wyższego ryzyka urodzenia martwego dziecka, a następnie kawy rozpuszczalnej (1,34x) i coli (1,23x). Naukowcy zauważyli, że nie było możliwe oddzielenie wpływu kofeiny od wpływu cukru w coli i substancji chemicznych, takich jak tauryna, w napojach energetycznych, dlatego potrzebne są bardziej szczegółowe badania.

Głównym źródłem spożycia kofeiny przez kobiety w ciąży była herbata, ale badanie wykazało, że nie stanowi to znaczącego ryzyka, ponieważ jej poziom kofeiny jest dość niski (około 75 mg na 350 ml). Wykazano również, że filtrowana lub bezkofeinowa kawa, chai, zielona herbata i gorąca czekolada nie mają żadnego związku z urodzeniem martwego dziecka.

Czytaj też:

Trans nastolatka urodzona z męskimi genitaliami zaszła w ciążę