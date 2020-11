Jak poradzić sobie ze zmęczeniem spowodowanym całodziennym siedzeniem przed komputerem?

Zmęczenie od komputera pojawia się na skutek całodziennej pracy online, a w czasach pandemii koronawirusa nie dość, że przed ekranem trzeba pracować, to i dodatkowo spotykać się z szefem czy kolegami i koleżankami z miejsca zatrudnienia bądź szkoły za pomocą różnych wideoaplikacji. Taki tryb życia może w przypadku wielu osób zwiększać odczuwany na co dzień stres i niepokój.

Naukowcy z Northwestern University przyjrzeli się temu zagadnieniu swoim badawczym okiem, a wyniki prac ogłosili w czasopiśmie „Frontiers in Public Health”. Udowodniono, że długotrwałe siedzenie przed ekranem smartfona w przypadku nastolatków, kobiet i osobowości ekstrawertycznych może prowadzić do zwiększenia występowania objawów depresji i lęku. Nierzadko ma również wpływ na zdrowie fizyczne, ponieważ patrzenie w ekran i pochylanie się nad nim powoduje szczególnie często ból szyi, a to w konsekwencji może skutkować nadwyrężeniem kręgosłupa szyjnego. Nadwyrężone mogą również zostać ścięgna, mięśnie oraz więzadła kręgosłupa. Jak więc sobie z tymi nieprzyjemnymi objawami – oraz koniecznością spędzania długich godzin przed komputerem – radzić?

8 sposobów na zmęczenie spowodowane zbyt długim korzystaniem z Internetu

Badacze formułują swoje zalecenia zarówno dla uczniów, pracowników, jak i pracodawców.