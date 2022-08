Pokrzywa do picia – właściwości lecznicze naparu

Picie pokrzywy to znany od bardzo dawna sposób na poprawę funkcjonowania organizmu oraz redukcję defektów kosmetycznych. Pokrzywa pozytywnie wpływa m.in. na funkcjonowanie układu moczowego i osłabiony organizm, a także pomaga poprawić wygląd skóry, włosów i paznokci. Działanie pokrzywy na organizm zostało potwierdzone badaniami naukowymi, jednak zioło to od wielu wieków stosowane jest w medycynie naturalnej. Korzystanie z prozdrowotnych właściwości świeżej pokrzywy i pokrzywy suszonej nie jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, jednak sok ze świeżej pokrzywy i napar z pokrzywy mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do pojawienia się reakcji alergicznej.

Ważne! Osoby uczulone na pyłki roślin powinny zrezygnować z samodzielnego zbierania pokrzyw w okresie ich kwitnienia, bo wytwarzany przez pokrzywę zwyczajną pyłek powoduje m.in. katar sienny, łzawienie oczu oraz może doprowadzić do ataku astmy alergicznej.

Pokrzywa zwyczajna uważana jest za chwast, jednak coraz więcej osób decyduje się na jej wysianie w ogrodzie lub dużym pojemniku w celu zyskania stałego dostępu do cennego surowca zielarskiego.

Pokrzywa zwyczajna – parzące zioło o wyjątkowych właściwościach

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) to jeden z powszechnie występujących w naszym najbliższym otoczeniu chwastów ruderalnych. Ta niepozorna i często zwalczana roślina zaliczana jest do grupy roślin zielnych z rodziny pokrzywowatych (Urticacaae). Słynie m.in. z pozytywnego wpływu na włosy – napar z pokrzywy wzmacnia cebulki włosów, poprawiając ich wygląd oraz przeciwdziałając wypadaniu. Równie korzystne działanie ma napar z pokrzywy na skórę i paznokcie, bo dostarcza do organizmu cenne mikro i makroelementy.

W medycynie ludowej pokrzywa zwyczajna stosowana jest od bardzo dawna. Tradycyjnie stosowane kuracje uwzględniają nie tylko picie pokrzywy, ale także biczowanie pokrzywami i dodawanie naparu z pokrzywy do kąpieli. W zależności od dokuczających nam problemów zdrowotnych możemy stosować pokrzywy zewnętrznie oraz doustnie, wspomagając pracę organizmu oraz redukując uciążliwe objawy schorzeń. Picie pokrzywy ma także działanie profilaktyczne – wzmacnia układ odpornościowy oraz jest cennym źródłem witamin i minerałów.

Większość osób dorosłych może bez obaw sięgać po napar z liści pokrzywy, odwar z korzeni pokrzywy i sok z pokrzywy, zyskując cenne wsparcie i ochronę organizmu. Warto jednak wiedzieć, że istnieją przeciwwskazania do korzystania z prozdrowotnych właściwości pokrzywy. Nie powinny po nią sięgać m.in. osoby zmagające się z przewlekłymi chorobami nerek, osoby chorujące na nadciśnienie tętnicze, a także osoby po zabiegach chirurgicznych.

Pokrzywa zwyczajna i jej właściwości lecznicze

Pokrzywa zwyczajna to ogólnodostępne zioło, z którego możemy korzystać przez cały rok. Właściwości lecznicze i właściwości prozdrowotne pokrzywy są wykorzystywane od wieków. W medycynie naturalnej stosowano niegdyś przede wszystkim napar z liści pokrzywy i odwar z korzeni pokrzywy, które cechują się nieco innymi właściwościami. W homeopatii stosowana jest esencja ze świeżego ziela pokrzywy. Od niedawna ogromną popularnością cieszy się świeżo wyciskany sok z pokrzywy, który możemy przygotować w domu z pomocą nowoczesnej wyciskarki wolnoobrotowej. Warto włączyć sok z pokrzywy do codziennej diety, zyskując porcję naturalnych i łatwo przyswajalnych witamin oraz składników mineralnych.

We współczesnej medycynie naturalnej picie pokrzywy stosowane jest m.in.:

w celu wspomagania leczenia anemii z niedoboru żelaza,

w leczeniu kamicy nerkowej,

w leczeniu zakażeń pęcherza moczowego i dróg moczowych,

w celu hamowania niewielkich krwawień z narządów wewnętrznych np. macicy, płuc i jelit,

w celu redukcji bólu i krwawień związanych z żylakami odbytu.

Odwar z korzeni pokrzyw ma działanie ściągające oraz moczopędne, które wykorzystywane jest m.in. w leczeniu schorzeń dziąseł, a także schorzeń układu moczowego np. kamicy nerkowej, bo pokrzywa ułatwia rozbijanie i usuwanie kamieni nerkowych, a także zapobiega tworzeniu się złogów w nerkach. Herbata z liści pokrzywy ma właściwości moczopędne, hamuje biegunkę, zmniejsza intensywność krwawień oraz wzmacnia organizm, uzupełniając niedobory witamin i składników mineralnych. Picie herbaty z pokrzywy zalecane jest na stany zapalne jamy ustnej, przy bólu stawów, który spowodowany jest odkładaniem się złogów kwasu moczowego (dna moczanowa), w chorobach reumatycznych, przy biegunce, bólach mięśniowych, a także w celu leczenia choroby hemoroidalnej. Co więcej, pokrzywa pozytywnie wpływa na pracę wątroby i usprawnia mechanizmy służące oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych toksyn oraz produktów przemiany materii.

Napar z liści pokrzywy oraz świeży sok z pokrzywy doskonale sprawdzają się także w pielęgnacji włosów, skóry i paznokci, bo dostarczają do organizmu cenne mikro i makroelementy. Do stosowania zewnętrznego na włosy i skórę możemy także wykorzystać odwar z korzeni pokrzywy oraz napar ze świeżych liści lub pokrzywy suszonej, które świetnie wzmacniają włosy, zapobiegając łysieniu, a także wspomagają leczenie dermatoz np. trądziku i bolesnych czyraków. Pokrzywa wcierana w skórę głowy doskonale radzi sobie również z łupieżem oraz łojotokiem.

Regularne picie soku z pokrzywy oraz przygotowanego ze świeżych lub suszonych liści naparu skutecznie wzmacnia organizm, poprawiając funkcjonowanie układu immunologicznego, regulując przemianę materii, a także dostarczając do organizmu cenne witaminy i minerały.

Ponadto pokrzywa obniża poziom cukru we krwi, reguluje produkcję żółci, aktywizuje pracę trzustki, sprzyja oczyszczaniu organizmu ze szkodliwych toksyn, łagodzi dolegliwości obserwowane w nieżytach żołądka i schorzeniach wątroby, jak również może być stosowana zewnętrznie przy infekcjach intymnych. Świeże liście pokrzywy można również wykorzystać w celu przygotowania odwaru, który dodamy do kąpieli oraz wykorzystamy do pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Jakie związki znajdziemy w pokrzywie zwyczajnej?

Właściwości pokrzywy związane są z obecnością prozdrowotnie działających związków, które znajdują się w jej liściach i korzeniach. To m.in.: kwas mrówkowy, kwas kawowy, kwas masłowy i karotenoidy. Dzięki pokrzywie możemy uzupełnić niedobory składników odżywczych, bo zawiera ona cenne witaminy i minerały m.in. kwas pantotenowy, sole żelaza i wapnia, witaminę C i witaminy z grupy B.

Choć pokrzywa jest bardzo zdrowa, to nie każdy może pić sok i herbatę z tej rośliny zielnej. Bezwzględnie nie należy sięgać po napary i sok z pokrzywy po zabiegach chirurgicznych, stosując leki na nadciśnienie tętnicze, a także mając zdiagnozowaną cukrzycę i przyjmując leki rozrzedzające krew.

Chcąc wykorzystać wyjątkowe właściwości pokrzywy, powinniśmy zbierać świeże liście wczesną wiosną w celu przygotowywania z nich soku oraz odwarów. Liście pokrzywy możemy także wysuszyć na słońcu, zyskując surowiec zielarski, który wykorzystamy w sezonie jesienno-zimowym. Pokrzywy zbierane wczesną wiosną, szczególnie w maju, dostarczają do naszego organizmu najwięcej witamin i soli mineralnych, jednak z prozdrowotnych właściwości świeżych pokrzyw możemy również korzystać przez całe lato.

Picie naparów i odwarów z pokrzywy, a także wyciskanego z jej liści soku to jeden z naturalnych sposobów na wzmocnienie organizmu, jednak powinniśmy wiedzieć, że jedynie wysokiej jakości surowiec zielarski w pozytywny sposób wpłynie na nasz organizm. Z tego względu należy zbierać pokrzywy w czystych, oddalonych od dróg i zakładów przemysłowych miejscach oraz sprawdzać pochodzenie suszu, który kupujemy w aptekach lub sklepach zielarskich.

