Jak leczyć hemoroidy? Przyczyny powstawania i objawy żylaków odbytu

Żylaki odbytu mogą utrudniać normalne funkcjonowanie. Choroba hemoroidalna prowadzi do pojawienia się problemów z wypróżnianiem oraz powoduje ból i dyskomfort. W zaawansowanym stadium hemoroidy mogą powodować krwawienia z odbytu. Rozwojowi hemoroidów sprzyjają m.in. wahania hormonalne w okresie ciąży oraz siedzący tryb życia.

Hemoroidy – co to jest?

Nazywane także hemoroidami żylaki odbytu to dość powszechny problem, którego nie należy się wstydzić. Żylaki odbytu to nadmiernie rozszerzone naczynia krwionośne oraz sploty tętniczo-żylne, które wraz z rozwojem choroby zaczynają utrudniać wypróżnianie się oraz powodują znaczny dyskomfort. Hemoroidy to naturalnie występujące w okolicy odbytu tzw. guzki krwawnicze, które na skutek zaburzeń w przepływie krwi oraz stanu zapalnego przestają prawidłowo funkcjonować.

Zadaniem guzków krwawniczych jest odpowiednie uszczelnianie odbytu. Mają one postać niewielkich poduszeczek, na których powierzchni przebiegają naczynia krwionośne. To ich poszerzenie powoduje zatrzymywanie krwi oraz tworzenie się żylaków odbytu. Rozrost naczyń krwionośnych upośledza naturalne funkcjonowanie hemoroidów, co prowadzi do pojawienia się bólu, dyskomfortu, krwawienia i innych nieprzyjemnych dolegliwości. Związany z zaburzeniami krążenia stan zapalny nasila dolegliwości, dodatkowo utrudniając prawidłowe krążenie krwi i sprzyjając jej zastojom. To z kolei wpływa na stopniową utratę elastyczności guzków krwawniczych i utrudnia wydalanie kału.

Wyróżniamy dwa rodzaje żylaków odbytu. Hemoroidy zewnętrzne, czyli zewnętrzne żylaki odbytu, to zmiany rozwijające się wokół odbytu. Zmiany te obejmują sploty żylne, które znajdują się w tkance podskórnej przy odbycie. Już na początkowym etapie choroby mogą być dobrze widoczne podczas badania. Hemoroidy wewnętrzne, czyli wewnętrzne żylaki odbytu, to zmiany obejmujące ściany naczyń żylnych i tętniczych w kanale odbytu. Zmiany te nie są bolesne. To hemoroidy wewnętrzne odpowiedzialne są za pojawiające się podczas oddawania kału krwawienia. Wraz z powiększaniem się hemoroidów, dochodzi do ich wypadania poza odbyt.

Przyczyny powstawania hemoroidów

Żylaki odbytu mogą być związane z naszym trybem życia. Najczęściej rozwijają się u osób spędzających wiele godzin w pozycji siedzącej, co prowadzi do zaburzeń krążenia w kończynach dolnych oraz w okolicy odbytu. Przyczyną żylaków odbytu są także nadwaga, otyłość oraz stosowanie diety ubogiej w błonnik pokarmowy. Żylaki odbytu powstają także w związku z wahaniami hormonów, które związane są z ciążą oraz zmianami, jakie zachodzą w organizmie kobiety po porodzie. Ryzyko rozwoju hemoroidów zwiększa się wraz z upływem lat. Najczęściej dotyczą one osób po 45. roku życia, jednak występują także znacznie wcześniej.

Czynnikiem, który zwiększa ryzyko rozwoju żylaków odbytu, jest także stosowana dieta. Spożywanie ubogich w błonnik pokarmów, które zostały nadmiernie przetworzone, prowadzi do występowania zaparć, które są skutkiem nieprawidłowej pracy jelit. Do częstych przyczyn rozwoju żylaków odbytu, zaliczamy także m.in.:

ciężką pracę fizyczną,

uprawianie sportów siłowych i wyczynowych,

porody naturalne,

operacje w okolicy krocza i odbytu (m.in. nacinanie krocza podczas porodu),

nawykowe zaparcia,

nadużywanie alkoholu.

Objawy żylaków odbytu

W początkowym stadium choroby hemoroidalnej nie powoduje ona uciążliwych objawów. Wraz z nasilaniem się zaburzeń związanych z krążeniem oraz funkcjonowaniem guzków krwawniczych, pojawiają się dyskomfort w okolicy odbytu, uczucie niepełnego wypróżnienia, świąd, pieczenie, ból i krwawienia. Na początkowym etapie choroby dochodzi także do wydostawania się hemoroidów poza odbyt podczas wydalania kału, jednak wracają one do wnętrza odbytu po defekacji. Powiększanie się żylaków odbytu oraz związane z tym zaburzenia mogą spowodować wypadnięcie hemoroidów i brak możliwości ich ponownego odprowadzenia do wnętrza ciała.

Objawem żylaków odbytu jest także pojawiająca się podczas wypróżniania krew, którą można zauważyć na papierze toaletowym. Osoby cierpiące na żylaki odbytu często narzekają także na uczucie mokrego odbytu, które jest związane z nadmiernym wytwarzaniem i wyciekiem naturalnej wydzieliny. W zaawansowanym stadium choroby może dochodzić do mimowolnego popuszczania kału, co ma związek z upośledzeniem pracy zwieracza.

Czytaj też:

Hemoroidy czy rak odbytu? Kiedy należy się niepokoić