Odstaw cukier i alkohol na miesiąc, a spotka cię... coś niesamowitego

Bądźmy szczerzy: cukier zalewa nas zewsząd. Jego ogromne ilości można znaleźć w praktycznie każdym rodzaju przetworzonej żywności na rynku. A ponieważ prawie wszystko, co jemy na co dzień, zawiera cukier, to nie zdajemy sobie sprawy, jak dobrze jesteśmy w stanie funkcjonować bez niego. I rzeczywiście, osoby, które nie czytają etykiet na kupowanych produktach byłyby zszokowane widząc, ile dodanego cukru i innych polepszaczy znajduje się w ich ulubionej „zdrowej” żywności.

Cukier szkodzi. I to jak!

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może doprowadzić do efektu błędnego koła: im więcej go spożywasz, tym większą masz na niego ochotę. A zła wiadomość jest taka, że ​​słodycze to okrutni złodzieje: wyciągają ważne minerały z kości w celu ich przetworzenia przez organizm.

Kolejnym wrogiem jest oczywiście alkohol. Ten podstępny składnik powoli odwadnia ciało, a w konsekwencji pozostawia uczucie zmęczenia. Równie często przyczynia się do kaca, powoduje raka, nadciśnienie i problemy z wątrobą.

Eksperyment: miesiąc bez cukru i alkoholu

Pewien Holender, niejaki Sacha Harland, spróbował przez miesiąc życia bez cukru, alkoholu i dodatków do żywności, w tym wszelkich „E”. Wydaje się: fajna sprawa, zdrowa i w ogóle... Jednak to wyzwanie szybko stało się dla mężczyzny znacznie trudniejsze niż się spodziewał, ponieważ pokusy czyhały na niego praktycznie na każdym kroku.

Na początku mężczyzna odwiedził lekarza sportowego, który zbadał jego sprawność i wytrzymałość, ciśnienie krwi, parametry serca i płuc. Zostało wykonane także badanie EKG. Dietetyk z kolei sprawdził, co Sacha jada na co dzień i podliczył, ile kostek cukru zawierają poszczególne pokarmy. Przykładowo, ulubiony sos do kurczaka Harlanda zawierał aż 15 kostek cukru w dwóch porcjach. Mimo dość dobrej kondycji i stanu zdrowia uczestnik badania miał podwyższony cholesterol.

Na swojej nowej diecie Sacha spożywał między innymi jogurt, owoce, jajka, sałatki i inne zdrowe, nieprzetworzone posiłki. Do picia wybierał wodę. Już czwartego dnia czuł się słabo, a następnego czuł permanentny głód i stawał się irytujący dla otoczenia.

Jednak już pod koniec eksperymentu nie miał ochoty na cukier. Budził się rześki i pełen energii. Po zakończeniu badania ponownie udał się do lekarza. Okazało się, że schudł aż 4,5 kg, a ponadto obniżyły się jego poziomy cholesterolu we krwi, ciśnienia i ogólnej zawartości tłuszczu w ciele.

Zatem, czy warto?

Głód jest synonimem niecierpliwości, dlatego tak wiele przekąsek dostępnych na rynku można zjeść już po krótkiej chwili od zakupu... albo jeszcze zanim zapłacisz, tylko czy nie wstydziłbyś się podać kasjerce papierka po batoniku? W każdym razie, wszelkie takie przekąski mają kilka punktów wspólnych: są pełne konserwantów (w celu zwiększenia trwałości), sztucznych substancji smakowych i zapachowych (aby łatwiej cię skusić) i cukru.

Początkowo rezygnacja z cukru rzeczywiście nie jest zbyt miła. Objawy odstawienia obejmują głód, ospałość, stałą ochotę na cukier, wahania nastroju oraz drażliwość. Jeśli uda ci się przez to przejść, okaże się, że chęć na cukier zniknie po 3 tygodniach.

