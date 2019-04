Zaskakujące przyczyny niedoboru witaminy D

Witamina D jest niezbędna do prawidłowej pracy całego organizmu. Zdawać by się mogło, że latem, gdy słońce intensywnie świeci, nie może dojść do jej niedoborów. A jednak jest to możliwe. Sprawdź, jak objawia się niedobór witaminy D i jakie są tego przyczyny.

Witamina D jest rozpuszczalną w tłuszczach witaminą, która powstaje, gdy skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych. Znajduje się w niewielkiej liczbie produktów spożywczych, dlatego producenci żywności czasem sami ją dodają. Chociaż o suplementacji witaminy D należy pamiętać głównie zimą, latem też może dojść do jej niedoborów. Witamina D – działanie Witamina D odpowiada przede wszystkim za mocne kości, ponieważ zwiększa wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach. Ponadto wspomaga pracę mięśni, funkcjonowanie układu odpornościowego, wzrost komórek, a także reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza stan zapalny, który może prowadzić do chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy nowotwór. Witamina D – przyczyny niedoboru Do niedoboru witaminy D może dojść w wyniku różnych czynników: Najczęściej do niedoboru dochodzi na skutek niewystarczającej ekspozycji skóry na promienie słoneczne, wynikającej z przebywania w pomieszczeniach i budynkach.



Smarowanie skóry kremami z wysokim filtrem chroni przed rakiem i poparzeniami, ale także zmniejsza wchłanianie witaminy D.



Osoby z ciemną karnacją potrzebują więcej promieni słonecznych, by móc wyprodukować odpowiednią ilość witaminy D.



Zdolność ludzi do wchłaniania witaminy D może maleć wraz z wiekiem. Wpływ ma także masa ciała – nadwaga może powodować niedobory witaminy D, ponieważ tkanka tłuszczowa osłabia jej wchłanianie.



Temperatura otoczenia również ma znaczenie. Ciepła skóra lepiej pochłania promienie słoneczne, wytwarzając witaminę D niż zimna.



Niedobór witaminy D może towarzyszyć chorobom jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ w ich przebiegu dochodzi do zaburzeń wchłaniania przez komórki jelit.



Zapotrzebowanie żywieniowe niemowlęcia lub płodu może obniżać poziom witaminy D u matek karmiących i kobiet w ciąży.



Krwawią ci dziąsła podczas szczotkowania? Nie ignoruj tego objawu Witamina D – objawy niedoboru Objawy niedoboru witaminy D mogą być nietypowe, mogą zmieniać się z biegiem czasu i są podobne do objawów wielu dolegliwości. Dlatego też niebezpieczne jest samodzielne zdiagnozowanie niedoboru witaminy D. Jeżeli wystąpi któryś z poniższych objawów, należy skonsultować się z lekarzem: bóle kości i podatność na złamania,



osłabiona odporność organizmu,



wyczerpanie, nawet z wystarczającą ilością snu,



choroby przyzębia,



wysokie ciśnienie,



zmiana nastroju, lęki, depresja.

Stres może powodować choroby. Tych sygnałów nie wolno ignorować Witamina D – źródła Istnieje kilka pokarmów, które naturalnie zawierają trochę witaminy D: tłuste ryby, takie jak łosoś, tuńczyk i makrela,



wątróbka wołowa,



ser,



grzyby,



żółtka jaj.

Witamina D jest także dodawana do niektórych pokarmów na etapie produkcji. Warto dokładnie czytać etykiety, ponieważ informacja o zawartości witaminy D powinna być wyszczególniona na opakowaniu. Do produktów wzbogaconych najczęściej zalicza się: płatki śniadaniowe,



mleko,



jogurty,



