5 ignorowanych objawów, które mogą świadczyć o raku

W Polsce każdego roku na raka umiera 100 tysięcy ludzi, ale liczba zachorowań jest znacznie wyższa. Według danych GUS w 2015 roku na raka w Polsce zachorowało 163,3 tysiąca osób. Według prognoz Krajowej Rady Ludności w 2025 roku liczba zachorowań na raka wśród naszego społeczeństwa wzrośnie do 175 tysięcy.

Brak świadomości zagrożeń a zwiększone ryzyko późnego wykrycia raka

„Cichy zabójca” to bardzo częste określenie choroby nowotworowej. Nie bez powodu tak właśnie określa się raka – przez długi czas może on nie dawać żadnych objawów lub są one na tyle powszechne, że je bagatelizujemy. Okazuje się jednak, że popełniamy ogromny błąd – aby móc zwalczyć nowotwory, musimy nauczyć się słuchać naszego ciała i reagować na sygnały, które nam wysyła. Tylko wówczas otrzymamy szansę na zdrowie i życie, jaką daje nam szybka diagnoza.

Niestety w Polsce bardzo często diagnozuje się nowotwory w ich zaawansowanym lub końcowym stadium. Ma to związek z unikaniem badań, strachem przed ewentualną diagnozą oraz dość częstym przekonaniem, że dopóki w miarę dobrze się czujemy i jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, jesteśmy zdrowi. Jest to mit – rak daje objawy, choć przez długi czas nie utrudnia normalnego funkcjonowania!

Objawy raka, których nie należy bagatelizować

Objawy raka mylnie przypisywane są wielu typowym schorzeniom np. wieku średniego oraz z pozoru niegroźnym dolegliwościom. O tym, że chorujemy na raka, może mogą świadczyć, m.in. poniższe objawy.

1. Ból głowy i zawroty głowy połączone z porannymi wymiotami

Bóle, zawroty głowy oraz wymioty mogą być powodowane wieloma schorzeniami. Najczęściej przypisujemy je sezonowym infekcjom np. grypie żołądkowej, zaburzeniom w pracy błędnika oraz migrenie. Jest to poważny błąd, gdyż mogą także świadczyć o rozwijającym się nowotworze mózgu, dlatego zawsze należy skonsultować je z lekarzem.

2. Powiększone węzły chłonne

Powiększenie węzłów chłonnych towarzyszy niemal każdej infekcji. Może także pojawić się wskutek oparzenia i urazu – wówczas powiększeniu ulegają węzły chłonne zlokalizowane najbliżej okolicy, w której nastąpiło uszkodzenie tkanek. Szczególnie często powiększeniu ulegają węzły chłonne szyjne, co jest zwykle odpowiedzią na stany zapalne górnych dróg oddechowych np. zapalenie zatok oraz problemy stomatologiczne. Co powinno nas zaniepokoić? Przede wszystkim każde powiększenie węzłów chłonnych, które utrzymuje się pomimo braku infekcji lub przez dłuższy czas po jej wyleczeniu, wymaga wnikliwego badania. O chorobie nowotworowej może świadczyć przede wszystkim jednostronne powiększenie węzłów chłonnych, ich twardość oraz brak bolesności.

3. Nocne pocenie

Nocne pocenie to kolejny z objawów, które mogą świadczyć o rozwijającym się nowotworze. Najczęściej przypisujemy je zbyt wysokiej temperaturze otoczenia, jednak gdy pojawia się regularnie, nie należy bagatelizować tej dolegliwości. Konieczność zmiany piżamy w nocy z powodu jej przepocenia może być powodowana przez np. nowotwór płuc i trzustki.

4. Ból brzucha, biegunki, zaparcia

Ból brzucha, biegunki i zaparcia mogą być spowodowane stresem, złą dietą i innymi czynnikami, ale mogą także świadczyć o raku żołądka, trzustki i jelita grubego, a także innych narządów układu pokarmowego i trawiennego.

5. Krwawienia z dróg rodnych

Plamienia pomiędzy miesiączkami mogą być normalnym objawem fizjologicznym, jeżeli występują w okresie owulacji, ale mimo wszystko trzeba skonsultować je z ginekologiem. Krwawienia z dróg rodnych występujące w innych fazach cyklu (z wyłączeniem miesiączki) u kobiet w wieku rozrodczym oraz krwawienia i plamienia po menopauzie, a także krwawe upławy to jeden z objawów wskazujących na nowotwory narządów rodnych. Rak szyjki macicy i rak jajnika mogą także powodować bóle brzucha, uczucie rozpierania i ucisku oraz bardzo bolesne miesiączki.

