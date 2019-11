Palisz marihuanę? Szybciej przedawkujesz alkohol

Naukowcy twierdzą, że jeśli spożywasz alkohol wraz z narkotykami, możesz zwiększyć ryzyko przedawkowania alkoholu. Narkotyki mogą wchodzić w interakcje z alkoholem w sposób, który nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo przedawkowania, ale także zwiększa nasilenie jego objawów. W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się danym z dużego ośrodka leczenia uzależnień.

Spośród 660 pacjentów, którzy doświadczyli zatrucia alkoholem czy utraty przytomności 20 procent spożywało tylko alkohol. Najczęstszą drugą substancją stosowaną przez pacjentów w momencie przedawkowania alkoholu była marihuana. Pacjenci używali jej przez 43,2 proc. czasu. Następne w kolejności były środki uspokajające (27,9 proc.), kokaina (25,9 proc.), opioidy na receptę (26,1 proc.), heroina (20 proc.). Naukowcy zauważyli w swoim raporcie, że im więcej narkotyków ludzie używają w połączeniu z alkoholem, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną przyjęci do szpitala w celu leczenia przedawkowania.

Jak różne narkotyki mogą zwiększać ryzyko przedawkowania alkoholu

Marihuana

Według prowadzącej badanie dr Anne C. Fernandez marihuana wydaje się wchodzić w interakcje z alkoholem w unikalny sposób, który wciąż nie jest dobrze poznany. Na przykład istnieją dowody na to, że alkohol w połączeniu z marihuaną zwiększa wchłanianie THC, więc pijąc alkohol, w rzeczywistości wchłaniasz więcej THC we krwi, niż gdybyś tylko palił marihuanę.

Następnie zauważyła, że marihuana ma działanie przeciwwymiotne, więc może zapobiegać wymiotom, utrzymując w ten sposób niebezpieczne dawki alkoholu w organizmie. Narkotyki i alkohol upośledzają podejmowanie decyzji i zwiększają impulsywność. Osoba, która jest odurzona, może spożywać więcej narkotyków lub alkoholu niż zamierzyła, zwiększając w ten sposób ryzyko przedawkowania/zatrucia alkoholem.

Środki uspokajające

Zarówno alkohol, jak i środki uspokajające są środkami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy. Oznacza to, że spowalniają aktywność mózgu i układu nerwowego. Po połączeniu leków obniżających czynność ośrodkowego układu nerwowego ich działanie staje się jeszcze większe niż każde z nich osobno.

Ponadto alkohol może zwiększać wchłanianie niektórych leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny, zwiększając ich poziom we krwi. Gdy alkohol jest łączony z niektórymi środkami uspokajającymi, takimi jak hydrat chloralu, może to powodować wolniejsze metabolizowanie obu substancji w organizmie, potencjalnie prowadząc do ich wyższego poziomu we krwi.

Opioidy na receptę

Zarówno alkohol, jak i opioidy mają działanie depresyjne. Mogą one powodować zmniejszenie częstości akcji serca, ciśnienia krwi i depresję oddechową. W połączeniu te działania depresyjne są zwiększone i mogą prowadzić do przedawkowania łatwiej niż można by się spodziewać, gdyby zastosowano tylko jedną klasę leków.

Opiaty mogą również hamować odruchy związane z wymiotami, zwiększając prawdopodobieństwo przedawkowania alkoholu lub zatrucia. Ponadto, jeśli opioidy o przedłużonym uwalnianiu są stosowane z alkoholem, może to prowadzić do innych komplikacji.

Kokaina

Według American Addiction Centers zażywanie stymulantów takich jak kokaina przyspiesza metabolizm, powodując, że alkohol szybciej dociera do mózgu. Ponadto jej działanie pobudzające może zatuszować depresyjne działanie alkoholu. W rezultacie człowiek może upić się szybciej, nie zdając sobie z tego sprawy, co powoduje, że pije jeszcze więcej.

Ponadto łączenie alkoholu i kokainy może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia toksyczności kokainy i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca.

Heroina

Heroina jest rodzajem opioidu. Podobnie jak opioidy na receptę, może powodować uspokojenie i depresję oddechową, wzmacniając działanie alkoholu i zwiększając ryzyko przedawkowania. Fentanyl, opioid silniejszy niż heroina, można znaleźć w znacznej części heroiny, co stwarza jeszcze większe ryzyko przedawkowania w połączeniu z alkoholem.

W jaki sposób narkotyki powodują nasilenie przedawkowania alkoholu

W połączeniu z alkoholem narkotyki często przyczyniają się do zwiększania spożycia alkoholu ponad to, co normalnie spożywałby człowiek. Mogą również nasilać działanie alkoholu na hamowanie ośrodkowego układu nerwowego, powodując objawy przedawkowania wykraczające poza to, czego można doświadczyć z samym alkoholem.

Ponadto, im więcej substancji spożywa dana osoba, tym więcej efektów może wystąpić.

