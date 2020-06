Jak budować swoją odporność psychiczną? Pomogą te suplementy

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Jednym ze sposobów jego polepszania jest odżywianie, które pomaga budować nie tylko naszą odporność fizyczną, ale to, co psycholog dr Meg Arrol nazwała „odpornością psychiczną”. Dobre odżywianie jest niezbędne do budowania odporności psychicznej, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa.

„Silny umysł jest tym samym, co silny układ odpornościowy, ponieważ ​​jest w stanie dobrze poradzić sobie z wymaganiami życia” – powiedziała dr Arrol. Dodała, że ​​istnieje wiele strategii, które możemy wykorzystać do budowy naszej „odporności psychologicznej”. To na przeykład korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji, otwarte wyrażanie swoich uczuć, czy bycie zdrowym fizycznie. Ponadto radziła również przyjmować suplementy wspierające zdrowie psychiczne, ponieważ „chroniczny stres i traumatyczne doświadczenia mogą wyczerpać ważne witaminy i minerały”.

Następujące suplementy poprawiające zdrowie psychiczne powinny pomóc wzmocnić psychikę w czasie kryzysu koronawirusa:

Witaminy z grupy B

Witaminy z grupy B, takie jak B6 i B12, zarówno wspierają układ nerwowy, jak i wzmacniają zdrowie psychiczne. Te witaminy pomagają czuć się mniej zmęczonym, poprawiają pamięć i sprawiają, że czujesz się lepiej. Są również niezbędne do wytwarzania energii komórkowej – w tym komórek mózgowych, gdzie pomagają tworzyć neuroprzekaźniki odpowiedzialne za komunikację mózgu z resztą ciała/

Magnez

Sen wpływa na zdrowie psychiczne i dobry nastrój w ciągu dnia. Wymaga to dużej ilości hormonu wyzwalającego sen – melatoniny, której wytwarzanie jest wspierane przez magnez. Niezbędny do produkcji energii, minerał ten pomaga zmniejszyć zmęczenie w celu prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i zdrowia psychicznego. Podobnie jak w przypadku witamin z grupy B, magnez ulega wyczerpaniu z powodu stresu i lęku.

Probiotyki

Ostatnie badania sugerują, że probiotyki wpływają na zdrowie psychiczne poprzez oś jelita-mózg, z powodu korzystnego działania na trawienie i odporność organizmu. Chociaż badania są wciąż w początkowej fazie, uważa się, że te korzystne żywe bakterie mają pośredni wpływ na zdrowie mózgu, regulując produkcję hormonu poprawiającego nastrój serotoniny w ścianie jelita. Aż 95 procent naszej serotoniny powstaje w błonie śluzowej przewodu pokarmowego.

Czytaj także:

Najpopularniejsze mity o psychoterapii – czas przestać w nie wierzyć