Od kiedy należy suplementować witaminę D? Czy to już?

Suplementacja witaminy D jest coraz popularniejsza. Zapewne niektórzy z nas sięgają po nią w wyniku reklam, którymi jesteśmy bombardowani na każdym kroku. Decydujemy się na zakup wielu różnych suplementów diety (często takich, których wcale nie potrzebujemy) pod wpływem reklam. Witamina D jest jednak wyjątkiem. Większość z nas najprawdopodobniej potrzebuje suplementacji, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Suplementacja witaminy D w okresie jesienno-zimowym

Nasz organizm potrafi z powodzeniem sam wytwarzać witaminę D. Aby jednak cały proces mógł się powieść, nieosłonięta skóra na naszym ciele musi być wystawiona na działanie promieni słonecznych. O ile w sezonie wiosenno-zimowym większość z nas nie ma problemu z tym, by chociaż 30 minut spędzić na dworze w słoneczny dzień. Zimą, mimo szczerych chęci, jest to trudne. Jest szaro i ponuro, a słońca jest jak na lekarstwo. A nawet jeśli się pokaże, możemy je podziwiać przez szybę w biurze. Dzień trwa przecież zimą bardzo krótko i nie ma co liczyć, że po wyjściu z pracy jeszcze będzie święcić słońce. Nawet jeśli uda nam się z niego skorzystać, wygrzejemy co najwyżej twarz. O ile oczywiście nie nałożyliśmy wcześniej (co akurat jest wskazane i zalecane przez lekarzy) kremu ochronnego z filtrem UV. Wszystkie te czynniki powodują, że suplementacja witaminy D w okresie jesienno-zimowym jest niezbędna.

Suplementacja witaminy D okresie wiosenno-letnim

Niektórzy z nas wymagają suplementacji witaminy D nawet w okresie wiosenno-letnim. Choć na dworze słońce zaczyna już w marcu i kwietniu intensywnie operować, niektórzy mimo wszystko nie powinni rezygnować z dalszej suplementacji. W niektórych przypadkach jest to konieczne nawet w lato. Istnieje kilka czynników ryzyka podatności na niedobór witaminy D. W takich sytuacjach może się okazać, że suplementacja witaminy D jest konieczna także wiosną i latem, a jesienią i zimą trzeba przyjmować większą dawkę preparatu.

Czynniki zwiększające ryzyko niedoboru witaminy D

Nadmierna masa ciała. Tkanka tłuszczowa gromadzi witaminę D, dzięki czemu ciało może przetworzyć ją w użyteczną formę. Nadwaga i otyłość powodują, że zapotrzebowanie na witaminę D wzrasta. Szczególnie istotna jest otyłość brzuszna, która powoduje nadciśnienie, cukrzycę czy miażdżycę. Ponadto w jej przypadku wzrasta również ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Naukowcom udało się wykazać, że występowanie otyłości brzusznej zwiększa ryzyko niedoboru witaminy D. Im więcej tkanki tłuszczowej mamy w talii, tym większe prawdopodobieństwo, że zmagamy się z niedoborem witaminy D.



Rozbudowane mięśnie. Zbyt mało tkanki tłuszczowej również może prowadzić do niedoboru witaminy D. Osoby umięśnione, posiadające jednocześnie niewiele tkanki tłuszczowej, są bardziej narażone na niedobór. Podobnie jak osoby z nadwagą.



Ciemna skóra. Pigment, który znajduje się w skórze działa trochę jak filtr przeciwsłoneczny. Im ciemniejsza jest skóra, tym trudniej jej czerpać korzyści z promieni słonecznych.



Wiek. Wraz z wiekiem skóra stopniowo traci zdolność czerpania witaminy D ze słońca. Jest to bardzo powolny proces, jednak może prowadzić do niedoborów. Seniorzy często wymagają suplementacji witaminy D przez cały rok.



Miejsce zamieszkania. Osoby, które mieszkają w krajach, gdzie rzadko wychodzi słońce są bardziej narażone na niedobór witaminy D.



Praca nocna. Osoby, które pracują w nocy, a więc wtedy, gdy jest ciemno, a za to w dzień odsypiają, mają znacznie trudniej uzupełnić niedobory witaminy D w naturalny sposób.



Styl życia. Jeśli unikamy słońca i przebywania na świeżym powietrzu, ryzyko niedoboru witaminy D wzrasta.



Zaburzenia wchłaniania. Problemy z trawieniem mogą wpływać na zdolność organizmu do wchłaniania tłuszczu, co bezpośrednio wpływa na poziom witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina D.

Jeśli występują u nas czynniki ryzyka niedoboru witaminy D, może się okazać, że suplementacji witaminy D potrzebujemy także latem. Należy jednak pamiętać, że zarówno niedobór jak i nadmiar powoduje problemy ze zdrowiem, dlatego lepiej nie regulować dawki witaminy D na własną rękę. Należy udać się do laboratorium i oddać krew do badania. To prosty sposób na oznaczenie poziomu witaminy D w organizmie. Na podstawie wyniku lekarz określi optymalną dawkę witaminy D (może się okazać, że będzie duża wyższa niż tak, którą producent suplementu zaleca na opakowaniu) oraz czas trwania kuracji. Uwzględniając nasz styl życia, czynniki ryzyka i zamiłowanie do opalania latem.

Do kiedy należy suplementować witaminę D?

Biorąc pod uwagę wszystkie, wymienione wcześniej czynniki, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, do kiedy należy suplementować witaminę D. Jest to sprawa indywidualna (stan zdrowia, styl życia), ale też zależna od pogody w danym roku.

Wiele źródeł podaje, że witaminę D większość z nas powinna przyjmować w sezonie jesienno zimowym, a więc od września do kwietnia.

Jedyny sposób, by dowiedzieć się, czy musimy nadal suplementować witaminę D lub czy powinniśmy w ogóle rozpocząć przyjmowanie ten witaminy, to badanie krwi – oznaczenie poziomu witaminy D w organizmie, które można wykonać (odpłatnie) w laboratorium. Można też poprosić lekarza o takie skierowanie.

