Zioła i suplementy polecane na stres. Ich działanie zostało potwierdzone naukowo

Stres to choroba współczesnych czasów. Martwimy się o zdrowie, pracę, relacje i przyszłość. Na szczęście z pomocą przychodzi nam natura, która dostarcza drogocenne witaminy i minerały. Niektóre z nich zostały opracowane w postaci suplementów, inne można bezpiecznie spożywać w formie naparu.

Co przyjmować na stres?

1. Różeniec (rhodiola)

Różeniec to zioło, które rośnie w zimnych, górzystych regionach Rosji i Azji. Od dawna wiadomo, że stymuluje system reakcji organizmu na stres poprzez zwiększenie jego odporności. Może łagodzić niepokój, wyczerpanie i drażliwość. Dostępne jest w postaci suplementów oraz suszu na napar.

2. Melatonina

To znana substancja zażywana w celu poprawy jakości snu, który jest kluczowy dla złagodzenia stresu. Reguluje ona dobowy cykl snu i czuwania. Poziomy hormonu rosną wieczorem, kiedy jest ciemno, aby sprzyjać zasypianiu i zmniejszają się rano, kiedy jest jasno. Chociaż melatonina jest naturalnym hormonem, suplementacja jej nie wpływa na jej produkcję przez organizm. Melatonina również nie uzależnia.

3. Glicyna

Glicyna to aminokwas, którego organizm używa do tworzenia białek. Wykazano, że glicyna może zwiększyć odporność organizmu na stres oraz zdolność skupienia. Wspiera zdrowy sen poprzez uspokajający wpływ na mózg i zdolność do obniżania podstawowej temperatury ciała. Niższa temperatura ciała sprzyja lepszemu zasypianiu.

4. Ashwagandha

Ashwagandha to zioło adaptogenne pochodzące z Indii i wykorzystywane w ajurwedzie – jednym z najstarszych systemów medycyny naturalnej. Uważa się, że ashwagandha zwiększa odporność organizmu na stres fizyczny i psychiczny. Wykazano, że adaptogenne właściwości ashwagandhy zmniejszają niepokój, lęk, a także obniżają poranny poziom kortyzolu, hormonu stresu.

5. L-teanina

L-teanina jest aminokwasem najczęściej występującym w liściach herbaty. Przegląd 21 badań z udziałem prawie 68 000 osób wykazał, że picie zielonej herbaty wiązało się ze zmniejszeniem niepokoju oraz poprawą pamięci i uwagi. Te efekty przypisano obopólnemu działaniu kofeiny i l-teaniny w herbacie, ponieważ każdy składnik z osobna ma na to mniejszy wpływ. Ponieważ w jednej torebce herbaty jest stosunkowo mało L-teaniny, może nie mieć mocno odczuwalnego wpływu na stres.

6. Kava

Kava to tropikalny wiecznie zielony krzew pochodzący z wysp Południowego Pacyfiku. Jego korzenie były tradycyjnie wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców do przygotowania ceremonialnego napoju o tej samej nazwie. Kava zawiera aktywne związki zwane kawalaktonami, które hamują rozkład kwasu gamma-aminomasłowego. To neuroprzekaźnik, który zmniejsza aktywność układu nerwowego, łagodząc uczucie niepokoju i stresu.

