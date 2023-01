Wysoki cholesterol? Winna może być genetyka. Problem dotyczy niemal 200 tys. Polaków

Podwyższony poziom cholesterolu prowadzi do rozwoju miażdżycy, której konsekwencją są m.in.: zawały serca i udary mózgu. W Polsce możemy mówić o olbrzymiej skali tego zjawiska. Zaburzenia lipidowe, za wysoki cholesterol ma aż 60 proc. populacji, ok. 18 mln dorosłych Polaków i są na to „twarde dowody” w postaci dużych badań epidemiologicznych. U części z nich jest to problem natury genetycznej. Właśnie takimi przypadkami zajmuje się Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku.

Monika Witkowska „Wprost”: U ilu osób w Polsce za podniesiony poziom cholesterolu odpowiada gen?

Dr Krzysztof Chlebus: Hipercholesterolemia rodzinna, czyli podwyższony poziom cholesterolu, który wynika z mutacji (wady genetycznej), dotyczy ok. 180-190 tys. Polaków. Częstość występowania to 1:250 osób, czyli na każde tysiąc zdrowych osób przypadają cztery z wadą genetyczną. Nie jest to mało, biorąc pod uwagę, że choroby dziedziczne uznawane są za „choroby rzadkie”.

Co wskazuje na to, że pacjent cierpi na hipercholesterolemię rodzinną?

Zwykle trudno to odkryć. Z naszych badań wynika, że osoby z hipercholesterolemią rodzinną długo czują się w pełni zdrowe. Są często szczupłe, dbają o siebie, uprawiają sport, nie palą papierosów. Nie notuje się u nich podwyższonych wartości ciśnienia, rzadziej występuje u nich cukrzyca. Dopiero przy rutynowych badaniach okazuje się, że jest problem.