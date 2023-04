Godność pacjenta w terapii daremnej. Są nowe wytyczne. Co zmieni się w podejściu do chorych?

Termin „terapia daremna” pochodzi od angielskiego pojęcia „futile therapy” i oznacza postępowanie medyczne które, nie przynosi pacjentowi korzyści zdrowotnych i nie daje mu szans na wyleczenie. Podtrzymuje jedynie funkcje życiowe chorego. Zalecenia opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) rzuca nowe światło na tego typu interwencje.

Terapia daremna – godność pacjenta na pierwszym planie

Nowe wytyczne dotyczące zasad prowadzenia terapii daremnej zostały przygotowane przez Grupę Roboczą Towarzystwa Internistów Polskich, w której skład weszli nie tylko lekarze, ale również prawnicy, etycy i osoby duchowne. W dokumencie specjaliści stawiają nacisk na holistyczne podejście do danego pacjenta. Należy widzieć w nim nie tylko osobę chorą, ale przede wszystkim człowieka. Trzeba dążyć do tego, by zrozumieć i w jak największym stopniu zaspokoić jego indywidualne potrzeby związane z realizacją ważnych spraw. Opieką objęta powinna zostać nie tylko cierpiąca jednostka, ale również cała jej rodzina i najbliższe otoczenie. Bardzo ważne jest to, by na każdym etapie postępowania medycznego podkreślać i szanować godność pacjenta.

„Należy zadbać o dobrą komunikację, pełną wrażliwości i współczucia, starając się ukazać pozytywny wymiar sposobu opieki umożliwiającego skoncentrowanie się na chorym jako na osobie, która mierzy się ze swoim umieraniem. Trzeba zapytać bliskich o ważne dla niego sprawy, które chciałby, aby zostały uwzględnione w sposobie opieki, oraz zadbać, aby je w tym procesie uwzględnić. Okazanie bliskim wrażliwości i szacunku do chorego, jego godności, potrzeb duchowych i innych ważnych dla niego wartości jest bardzo pomocne w budowaniu zaufania do zespołu terapeutycznego” – czytamy w dokumencie.

Nowe wytyczne TIP w sprawie terapii daremnej poparte przez NIL

Propozycje Towarzystwa Internistów Polskich zyskały poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). „Kiedy tylko zapoznałem się ze stanowiskiem wówczas Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich, byłem całym sercem za jego przyjęciem. Miałem przyjemność z ramienia Naczelnej Rady Lekarskiej go recenzować. Jestem pod wrażeniem pracy, którą wykonali autorzy tych wytycznych. To bezcenny głos w dyskusji na temat terapii daremnej i zagadnienia końca życia” — podkreśla Damian Patecki, lekarz anestezjolog, przewodniczący Komisji Kształcenia NRL.

„Praktyczny wymiar stanowiska zawiera się również w części prawnej, jasno wskazując uprawnienia zespołu terapeutycznego i rolę rodziny z podkreśleniem, że spotkanie z bliskimi służyć ma zebraniu informacji o chorym i ich przygotowaniem na proces umierania, a nie uzyskaniu od nich zgody. [...] Aprobatę Komisji uzyskały propozycje Grupy Roboczej, by w poszczególnych etapach postępowania z pacjentem uwzględniać też osoby niebędące lekarzami: psychologa, kapelana, radcę prawnego, stanowi to o holistycznym traktowaniu umierającego z poszanowaniem wszelkich aspektów sytuacji, w jakiej jest pacjent” — pisze w swojej rekomendacji Komisja Etyki Lekarskiej NRL.

