Dr Streb: Możemy dziś dobrać lek dla pacjentki z tym podtypem raka piersi

Jaką rolę odgrywają cykliby w leczeniu raka piersi?

Najczęstsza grupa kobiet z rakiem piersi to pacjentki z rakiem piersi HER2- ujemnym, estrogenowo dodatnim. W leczeniu uzupełniającym, a później w kolejnych rzutach leczenia choroby rozsianej, w leczeniu tego nowotworu często stosowaliśmy hormonoterapię. Gdy na rynek weszły inhibitory CDK 4/6 (cykliby), które przełamują hormonooporność, to uzyskaliśmy znaczne wydłużenie czasu do progresji i czasu całkowitego przeżycia.

Obecnie w ramach programu lekowego mamy możliwość zastosowania wszystkich inhibitorów CDK 4/6, które są dostępne, czyli abemacyklibu, palbocyklibu i rybocyklibu. To daje nam możliwość zastosowania leczenia zarówno w pierwszej linii rozsianej choroby, albo w kolejnych liniach.

Bardzo istotne jest to, że mamy możliwość wyboru terapii, co jest bardzo korzystne, ponieważ inhibitory CDK 4/6 różnią się miedzy sobą działaniami niepożądanymi. W zależności od profilu pacjentki możemy odpowiednio dobrać dla niej leczenie. Dla pacjentek ma to ogromne znaczenie.

Już dziś wykazano dużą skuteczność inhibitorów CDK 4/6, jeśli chodzi o nieoperacyjnego czy zaawansowanego raka piersi, z przerzutami, zwłaszcza do narządów trzewnych. Wcześniej u tych pacjentek stosowaliśmy standardową chemioterapię, która ma szereg działań niepożądanych. W przypadku inhibitorów CDK 4/6 mamy możliwość zastosowania terapii tabletkowej. Powoduje ona niewiele działań niepożądanych, dzięki temu pacjentki mogą dalej być aktywne.

Ważne jest również to, że jest wybór między trzema terapiami. Jakie ma to znaczenie dla pacjentów?

Jeśli chodzi o trzy dostępne inhibitory CDK 4/6, to wykazano ich skuteczność w kolejnych badaniach, zarówno jeśli chodzi o PFS, czyli wydłużenie czasu do progresji choroby i konieczności zastosowania kolejnej terapii, jak wydłużenie życia. Jeśli chodzi o działania niepożądane poszczególnych cyklibów to są one różne. Rak piersi dotyka nie tylko kobiety młode, ale też kobiety w starszym wieku. Chemioterapia, którą stosowaliśmy wcześniej w rozsianej chorobie nowotworowej, miała szereg działań niepożądanych. A teraz, w zależności od tego, jakie kobieta ma choroby współistniejące, mamy szansę wyboru odpowiedniego leku z grupy inhibitorów CDK 4/6, dzięki temu, że wszystkie leki są refundowane.

