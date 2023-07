Wakacyjne wypadki groźniejsze niż się wydaje. „To miała być zwykła przejażdżka, a mogła zakończyć się śmiercią”

Co roku – jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji – w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wakacyjnych wypadków. Obejmują one nie tylko zdarzenia drogowe czy utonięcia, ale również różnego rodzaju „incydenty” z udziałem rowerów, deskorolek, rolek i niezwykle popularnych ostatnimi czasy hulajnóg elektrycznych. Do wielu niebezpiecznych sytuacji dochodzi również na placach zabaw. Sprawdź, czym może grozić nieostrożność rodziców i dzieci podczas letniego wypoczynku.

Złamania kończyn i urazy głowy – najczęstsze wakacyjne wypadki

Podczas wakacji najmłodsi na ogół spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, co sprzyja powstawaniu różnego rodzaju urazów. Rodzaj i rozległość uszkodzeń zależy przede wszystkim od wieku dziecka, jego masy, a także sprawności fizycznej. W przypadku maluchów najczęściej dochodzi do urazów w obrębie głowy. Nie mają one bowiem jeszcze wystarczających zdolności do amortyzacji upadków.