Jak opóźnić okres? Czy jest to zdrowe dla organizmu kobiety?

Regularne cykle menstruacyjne pozwalają z dużą dokładnością przewidzieć nie tylko termin następnej miesiączki. U kobiet, które miesiączkują regularnie, można z dużą dokładnością wyznaczyć termin okresu, który ma się pojawić dopiero za kilka miesięcy. To spore ułatwienie, które pozwala planować np. wakacyjne wyjazdy, aby uniknąć kłopotliwego i ograniczającego wiele kobiet krwawienia miesiączkowego. Niestety, nie każda kobieta przechodzi okres bez żadnych dolegliwości. Ból brzucha, ogólne osłabienie oraz inne, często bardzo nasilone objawy, mogą utrudniać normalne funkcjonowanie, dlatego czasami konieczne jest przesunięcie miesiączki. Najczęściej na przesunięcie miesiączki decydują się kobiety, które źle znoszą menstruację, jednak nawet „bezobjawowy” okres bywa sporym utrudnieniem.

Nowoczesna medycyna pozwala na zatrzymanie okresu oraz przesunięcie w czasie krwawienia menstruacyjnego, jednak należy pamiętać, że każda ingerencja w układ hormonalny jest związana z możliwością wystąpienia działań niepożądanych. Decyzję odnośnie do metody regulowania cyklu menstruacyjnego, w celu przyśpieszenia lub opóźnienia miesiączki, najlepiej podjąć po konsultacji z ginekologiem. Dowiedź się więcej na temat skutecznych sposobów na opóźnienie krwawienia miesiączkowego.

Krwawienie menstruacyjne od podstaw…

Miesiączka jest jednym z elementów kobiecości. Pierwsze krwawienie pojawia się najczęściej pomiędzy 11. i 15. rokiem życia dziewczynki. Prawidłowe cykle menstruacyjne mają od 21 do 35 dni. Za średnią przyjmuje się cykl, który trwa 28 dni. Miesiączki mogą pojawiać się regularnie, co jest jednym z wyznaczników intymnego zdrowia kobiety lub następować z różnym opóźnieniem, które zwykle świadczy o problemach m.in. z działaniem układu hormonalnego.

U każdej kobiety miesiączka oraz związane z nią objawy mogą się różnić. Jedynie niewielki odsetek kobiet nie odczuwa w czasie miesiączki uciążliwych dolegliwości, do których zaliczamy m.in. ból i skurcze brzucha, ból krzyża, wahania nastroju, ból głowy, ogólne osłabienie. Jeżeli dolegliwości pojawiające się przed okresem i w czasie okresu są bardzo uciążliwe, to koniecznie trzeba zasięgnąć porady ginekologa. Prawidłowy okres trwa od 3 do 7 dni. Około 14 dnia cyklu menstruacyjnego pojawia się owulacja, która także może wiązać się z występowaniem typowych i nietypowych objawów. W czasie owulacji kobieta może zajść w ciążę. O owulacji świadczy m.in. zmiana konsystencji i ilości śluzu szyjkowego, kłucie w okolicy jajnika oraz zwiększona ochota na seks.

Jak przesunąć okres o kilka dni?

Krwawienie menstruacyjne towarzyszy nam przez długie lata od momentu wejścia w okres pokwitania do momentu menopauzy. Każda kobieta nieco inaczej przechodzi menstruację, doświadczając w czasie krwawienia różnych dolegliwości, więc nie dziwi fakt, iż czasami chcemy opóźnić okres. Niestety, nie tak łatwo opóźnić okres bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Oczywiście, jest jedna i 100% pewna metoda, która pozwala przez długie miesiące zapomnieć o miesiączce – mowa oczywiście o ciąży, jednak rozwiązanie to, choć skuteczne, wiąże się z określonymi konsekwencjami. Pomijając kwestie zajścia w ciążę, są także inne sposoby na opóźnienie okresu – możemy przesunąć krwawienie menstruacyjne np. przy pomocy tabletek antykoncepcyjnych, które przepisze nam ginekolog. Trzeba jednak wiedzieć, że tabletki antykoncepcyjne nie działają z dnia na dzień – jeżeli chcemy przesunąć krwawienie menstruacyjne, musimy działać z pewnym wyprzedzeniem.

Przesuwanie miesiączki za pomocą tabletek hormonalnych musi uwzględniać konsultację ginekologiczną. Specjalista po przeprowadzonym wywiadzie dobierze tabletki na opóźnienie okresu, dostosowane pod względem składu do stanu zdrowia kobiety oraz ewentualnych przeciwwskazań, które wykluczają stosowanie niektórych tabletek antykoncepcyjnych. Stan zdrowia pacjentki jest kluczowy, jeżeli chodzi o hormonalne metody zmiany terminu krwawienia menstruacyjnego.

Jak opóźnić okres domowymi sposobami?

W Internecie znajdziemy wiele „sposobów” na to, aby przesunąć krwawienie miesiączkowe, jednak większość z nich nie przynosi oczekiwanych efektów, bo tzw. domowe sposoby na opóźnienie miesiączki, nie zostały nigdy potwierdzone żadnymi badaniami. Do dość często stosowanych metod opóźnienia okresu zaliczamy m.in. picie ziołowych naparów oraz nadmierne forsowanie organizmu. Na forach internetowych można znaleźć porady dotyczące także stosowania leków, które wykorzystywane są w leczeniu niektórych schorzeń, a jednym ze skutków ubocznych ich działania jest właśnie opóźnienie wystąpienia okresu.

Ważne! Przyjmowanie niektórych leków może wpływać na cykl menstruacyjny, jednak ma także inne skutki uboczne, dlatego nie należy sięgać po farmaceutyki, jeżeli nie przepisze ich nam lekarz! Choć na forach internetowych możemy znaleźć liczne porady oraz oferty sprzedaży różnych leków, które rzekomo skutecznie przesuwają okres, to nie należy z nich korzystać. W najlepszym wypadku możemy trafić na tabletki placebo, jednak istnieje również ryzyko, że otrzymamy preparat o niewiadomym składzie i pochodzeniu, który może zagrozić naszemu zdrowiu i życiu.

Inne domowe sposoby na przesunięcie terminu okresu to m.in. intensywne ćwiczenia fizyczne, a także głodówka lub ubogokaloryczna dieta. Faktycznie, intensywny wysiłek fizyczny i restrykcyjna dieta mogą doprowadzić do zatrzymania okresu na skutek znacznego osłabienia organizmu. Jeżeli zależy nam na zmianie terminu okresu, to na pewno nie należy decydować się na stosowanie kontrowersyjnych metod, bo możemy dzięki nim znacząco pogorszyć swój stan zdrowia. Na cykl menstruacyjny mogą wpływać także inne czynniki zewnętrzne, które mogą opóźnić okres m.in. przewlekły stres i brak odpowiedniej ilości snu, a także zmiana klimatu.

Naturalne metody, które są stosowane w opóźnianiu okresu, najczęściej okazują się nieskuteczne. Co więcej, mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu, wpływając w negatywny sposób na organizm kobiety. Znane są także sposoby na przyśpieszenie okresu – i co ciekawe – okazują się one skuteczne. W przyśpieszeniu okresu maksimum o kilkanaście godzin może pomóc np. gorąca kąpiel lub uprawianie seksu.

Skuteczny sposób na opóźnienie okresu

Jedyną skuteczną metodą, która pozwala regulować cykl menstruacyjny, jest stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Tabletki antykoncepcyjne nie są jednak przeznaczone dla wszystkich kobiet i zawsze powinny być przyjmowane pod kontrolą lekarza.

Stosowane w celu uniknięcia niechcianej ciąży tabletki antykoncepcyjne pozwalają na zmianę terminu wystąpienia miesiączki, ale mogą także powodować działania niepożądane. Z tego względu nie należy kupować pigułek antykoncepcyjnych w sieci oraz przyjmować leków, które zostały przepisane np. koleżance. W celu przesunięcia terminu okresu mogą zostać zastosowane np. tabletki, które zawierają syntetyczny progestagen.

