Apel do lekarzy o dostęp do legalnej aborcji. „Trzeba natychmiast zatrzymać narastającą spiralę strachu”

Komitet Bioetyki skierował swój apel zarówno do przedstawicieli zawodów medycznych, samorządów zawodowych jak i samych podmiotów leczniczych. „Trzeba natychmiast zatrzymać narastającą spiralę strachu i nieufności między ciężarnymi pacjentkami a lekarzami i pozostałym personelem medycznym. Kobiety muszą mieć pewność, że – gdy zajdzie taka potrzeba – otrzymają szybko niezbędną pomoc medyczną; że lekarze oraz cały system ochrony zdrowia będą ratować ich życie i zdrowie wszystkimi dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, przepisami prawa, zasadami etyki medycznej oraz z należytą starannością. Pacjentki muszą ufać profesjonalizmowi i bezstronności lekarskiego osądu” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez większość członków Komitetu Bioetyki PAN.

Lekarze muszą działać zgodnie z przepisami prawa

Jak podkreślono w oświadczeniu, chodzi też „o podjęcie natychmiastowych działań, które zapobiegną kolejnym tragediom na polskich oddziałach położniczo-ginekologicznych”. Sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że kobiety muszą mieć pewność, że kiedy zajdzie taka potrzeba, otrzymają niezbędną pomoc medyczną.

„Pacjentki muszą ufać profesjonalizmowi i bezstronności lekarskiego osądu. Aby tak się stało, lekarze, położne i pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych – indywidualnie i zbiorowo uchwałami samorządów zawodowych i stowarzyszeń medycznych – muszą głośno i stanowczo potwierdzać przywiązanie do naczelnego nakazu etycznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia każdego pacjenta, także kobiety ciężarnej. Muszą solidarnie przeciwstawić się wszelkiej presji politycznej, światopoglądowej czy ideologicznej, która niszczy ich integralność etyczną i profesjonalną oraz podważa społeczne zaufanie do ich zawodów. Muszą działać zgodnie z wiążącymi ich zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa, nie ulegając naciskom ultrakonserwatywnych organizacji i grup interesów” – podkreślono w stanowisku PAN.

To już kolejny apel Komitetu Bioetyki w sprawie aborcji

To nie pierwszy raz, kiedy Komitet Bioetyki zabiera głos w sprawie prawa kobiet do legalnej aborcji. Tak samo było w 2020 roku po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kiedy naukowcy oświadczyli, że stanowi on realne zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy kobiet. Dr Joanna Różyńska, przewodnicząca Komitetu Bioetyki PAN, w rozmowie z Wyborczą wyjaśniła, dlaczego obecny apel jest wystosowany konkretnie do lekarzy, a nie do środowiska politycznego. Jak podkreśliła, decyzja o udzieleniu bądź zaniechaniu udzielenia adekwatnej pomocy medycznej jest zawsze decyzją konkretnego lekarza. – To konkretny lekarz staje twarzą w twarz z pacjentką ciężarną (często w asyście kolegi lekarza, pielęgniarki czy położnej) i mówi: „Odmawiam wykonania zabiegu” albo „Poczekajmy, aż płód obumrze”. To on ostatecznie przesądza się o życiu i zdrowiu kobiety ciężarnej, a nie anonimowi politycy, księża katoliccy, restrykcyjne prawo czy jakaś ultrakonserwatywna grupa interesów – powiedziała dr Różyńska.

