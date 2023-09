Innowacje i nauka mogą odmienić życie

W maju br. objął Pan nową funkcję w MSD Polska. Wcześniej był Pan dyrektorem Działu Onkologia MSD w Holandii. W jaki sposób Pana poprzednie doświadczenie wpłynie na priorytety MSD Polska?

Po pierwsze, ogromnie się cieszę z ekscytujących wyzwań związanych z moją rolą w Polsce. Cieszę się, tym bardziej że będę miał okazję poznać lepiej ten fascynujący kraj. Bez wątpienia onkologia jest jednym z priorytetowych obszarów dla MSD Polska i dla całego MSD globalnie. Dążymy do tego, aby jak najlepiej poznać charakterystykę nowotworów, ich podłoże i przebieg, co pozwala nam oferować pacjentom leczenie dopasowane do indywidualnych uwarunkowań.

Skuteczne leczenie nowotworów to jedna z najpilniejszych potrzeb zdrowotnych na świecie, w tym również w Polsce. MSD prowadzi liczne badania nad produktami w fazie rozwoju w nowych wskazaniach, dla których istnieją wciąż niezaspokojone potrzeby medyczne. Do tej pory immunoterapia zrewolucjonizowała podejście do leczenia np. w czerniaku czy raku płuca, w oparciu o nasze dostępne dla pacjentów terapie. Tym bardziej się cieszę, że będę mógł wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie onkologii na polskim rynku.

Czy priorytety firmy ulegną zmianie?

Wspólnie z zespołem skupimy się na dalszym rozwoju w strategicznych dla nas obszarach biznesowych. Onkologia pozostaje dla nas kluczowym obszarem w zakresie innowacyjnych terapii i wzmacniania dostępu do leczenia poprzez poprawę ścieżki pacjenta np. w raku płuca.

Niezwykle ważnym obszarem dla MSD są także szczepienia ochronne, które zapobiegają powstawaniu wielu nowotworów. Polska jest pod tym względem w szczególnie ważnym momencie, gdyż właśnie rozpoczął się program powszechnych szczepień przeciwko HPV.

Jak wspomniałem, szczególnie ważne jest dla nas, aby działać w dialogu i budować partnerstwa, angażować się w nowe projekty, by zapewnić polskim pacjentom jak najszerszy dostęp do nowoczesnych terapii. Chcemy być ważnym i słyszalnym partnerem przy inicjowaniu dyskusji i procesów prowadzących do zmian.

Na czym polega taka współpraca?

Oczywistym interesariuszem pozostaje środowisko eksperckie w zakresie medycyny i lekarze. Dziś jednak postrzegamy naszą rolę w transformacji systemu ochrony zdrowia dużo szerzej. W tym celu budujemy również partnerstwa publiczno-prywatne. W lipcu podpisaliśmy umowę ramową z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym (NIO-PIB) w Warszawie. Jej celem jest rozwój współpracy w obszarze analiz dotyczących systemu opieki zdrowotnej oraz wielu ważnych inicjatyw związanych ze zdrowiem publicznym. To partnerstwo jest kolejnym z rzędu przykładem zaangażowania MSD Polska we współpracę z instytucjami publicznymi. W 2021 roku firma przystąpiła do Warsaw Health Innovation Hub – platformy Agencji Badań Medycznych służącej kooperacji podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych.

Jest dla nas ważne, aby stale wzmacniać nasz wkład w innowacje dla polskich pacjentów. W tym roku otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu status centrum badawczo-rozwojowego przyznawany przez ministra rozwoju i technologii innowacyjnym przedsiębiorstwom, które dzięki prowadzonym w Polsce pracom badawczym stanowią istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla swoich branż i specjalizacji.

Jest Pan związany z MSD od ponad 10 lat i pracował Pan na różnych stanowiskach w strukturze firmy na kilku rynkach. Czy z Pana perspektywy Polska jest ważnym krajem dla MSD?

Polska jest kluczowym krajem dla MSD zarówno w Europie, jak i globalnie. Jest to oczywiście duży rynek ze względu na populację. Dla MSD jest kluczowe, że działa tu znakomity zespół ekspertów w czterech silnych działach. Dobrym przykładem poziomu ekspertyzy jest działające w Warszawie drugie co wielkości globalne Centrum Zarządzania Danymi MSD. Jest to jeden z sześciu takich ośrodków na świecie, w którym analizujemy dane z badań klinicznych MSD i monitorujemy działania niepożądane z całego świata. Innym przykładem może być nowoczesny zakład produkcyjny Animal Health pod Poznaniem, który odpowiada za 15 proc. światowej produkcji urządzeń identyfikacyjnych dla zwierząt.

Polska jest dla nas niezwykle ważnym rynkiem, jeśli chodzi o badania kliniczne. Jesteśmy jednym z największych podmiotów prowadzących badania kliniczne w Polsce we współpracy z 490 ośrodkami naukowymi w kraju. Dzięki naszemu zaangażowaniu w badania kliniczne w Polsce jesteśmy w stanie opracowywać kolejne przełomowe terapie, które zmieniają życie pacjentów. Świadczy o tym wspomniany status centrum badawczo-rozwojowego przyznany przez ministra rozwoju i technologii. Chcę podkreślić, że wymierne wsparcie państwa, takie jak ulgi podatkowe związane ze statusem centrum badawczo-rozwojowego, pozwala nam wypełniać naszą misję i jeszcze skuteczniej rozwijać innowacyjne terapie poprzez kolejne inwestycje i silniejszą obecność w Polsce.

Nasze zaangażowanie na polskim rynku wpływa na społeczeństwo w wielu obszarach.

Jakie są to obszary?

Niedawno opublikowaliśmy raport, w którym zidentyfikowaliśmy główne obszary naszego wpływu na otoczenia w Polsce w 2022 r.

Jako firma biofarmaceutyczna w największym stopniu oddziałujemy na zdrowie i życie pacjentów, oferując innowacyjne terapie oraz szczepienia ochronne. Realizujemy także działania edukacyjne skierowane do pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych i ogółu społeczeństwa. Jako zaufany partner w ochronie zdrowia kładziemy również nacisk na zapewnienie pacjentom ciągłości terapii poprzez niezakłócony łańcuch dostaw, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo lekowe Polski.

Oddziałujemy oczywiście także na naszych pracowników, których zatrudniamy w Polsce ponad 600. Budujemy włączające środowisko pracy i wierzymy, że tylko dzięki inwestowaniu w ludzi i ich rozwój jesteśmy w stanie stworzyć lepszą przyszłość. MSD nie tylko tworzy w Polsce miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry oraz przedstawicieli lokalnej społeczności, ale także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w polskiej gospodarce. Dzięki naszej obecności w Polsce w całej gospodarce powstało ponad 11 tys. miejsc pracy.

Mówiąc o wzroście zatrudnienia, nie możemy także pominąć naszego wkładu w polską gospodarkę. MSD współtworzy jedną z najbardziej zaawansowanych branż polskiej gospodarki i odprowadza w Polsce podatki zasilające budżet państwa. Na same badania kliniczne prowadzone w Polsce przeznaczyliśmy w ubiegłym roku 156 mln zł.

W ostatnich 14 latach wydaliśmy w Polsce na badania i rozwój ponad 900 mln zł, co oznacza, że zbliżamy się w tym roku do przekroczenia 1 mld zł w okresie ostatnich 15 lat.

Co inspiruje Pana w pracy w branży farmaceutycznej?

To prawdziwy przywilej móc działać w obszarze opieki zdrowotnej, ponieważ zdrowie to potrzeba bliska każdemu z nas. Dzięki innowacjom i nauce mamy szansę codziennie wpływać na ludzi i ich życie i zdrowie.

Justin Gandy

dyrektor zarządzający MSD Polska. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od ponad dekady jest związany z MSD, działając w obszarze zarządzania, marketingu i sprzedaży. Swoją karierę w MSD rozpoczynał w Republice Południowej Afryki jako Brand Manager w obszarze HIV i HCV, następnie pełnił funkcje m.in. dyrektora ds. szczepionek i rozwoju biznesowego w Afryce Subsaharyjskiej oraz dyrektora oddziału angielsko- i portugalskojęzycznych krajów Afryki. Od 2019 roku do chwili obecnej pełnił funkcję dyrektora Działu Onkologia w MSD w Holandii.