Dane o kondycji psychicznej polskich nastolatków są alarmujące

Stan zdrowia psychicznego młodych osób w Polsce jest alarmujący. Naprzeciw temu problemowi wyszła marka Dove i projekt MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA. W efekcie współpracy powstał projekt, którego ambasadorką jest Martyna Wojciechowska. Dzisiaj (07.03.2024 r.) odbyła się konferencja prasowa, w której redakcja „Wprost” miała przyjemność wziąć udział. Zostały omówione na niej wyniki badania Kantar „Media społecznościowe i ich wpływ na polskie nastolatki” przeprowadzonego w październiku 2023 r.

Wśród zaproszonych gości była Martyna Wojciechowska – założycielka Fundacji UNAWEZA, inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY, a także Joanna Flis – psycholożka i ekspertka projektu MŁODE GŁOWY oraz Małgorzata Ohme – psycholożka i ekspertka merytoryczna programu Dove Self-Esteem.

Jaka jest kondycja psychiczna polskich nastolatków?

Z raportu Kantar wynika, że nastolatki w Polsce są zniechęcone, zmęczone i żyjące pod presją. Ponad połowie nastolatek w naszym kraju zdarza się myśleć, że są bezwartościowe. Aż 80 procent czuje, że brakuje im pewności siebie. Nastolatki porównują się do osób, które widzą w mediach społecznościowych – aż 1/3 uczestniczek badania wstydzi się swojego wyglądu, a 2/3 chciałoby wiele zmienić w swoim wyglądzie.

Te alarmujące dane tak naprawdę to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nastolatki mają nieograniczony dostęp do treści, które są szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego, ale też stanowią realne zagrożenie dla ich życia. Skąd taki wniosek? 70 procent ankietowanych ogląda tam treści, które zaburzają ich samoocenę, a co czwarta osoba takie, które zachęcają do samookaleczeń. Część z nich ma za sobą próby powielania tych zachowań. 3 procent dziewcząt w grupie wiekowej 10-13 lat potwierdziło naśladowanie treści dotyczących samobójstwa, a 6 procent – samookaleczania się. W grupie wiekowej 14-17 lat było to odpowiednio 5 procent i 8 procent.

Co mogą zrobić rodzice, by chronić swoje dzieci?

Co mogą zrobić dorośli, żeby ochronić i wzmacniać swoje dzieci? Podczas konferencji wybrzmiało przede wszystkim to, że muszą być oni obecni i uważni. Joanna Flis, psycholożka, na pytanie zadane przez redakcję „Wprost”: co takiego jeszcze mogą zrobić rodzice, odpowiedziała:

Przede wszystkim ta obecność, która oznacza też zdolność do tego, żeby komunikować się z dziećmi wprost o tym, co się też z nami dzieje. Czyli musimy przestać być takimi rodzicami, którzy udają, że wszystko jest okej, kiedy nie jest. Myślę, że my też musimy się nauczyć otwarcie rozmawiać, ale przede wszystkim – musimy się nauczyć sięgać po pomoc. Bo ja jestem terapeutką systemową i głęboko wierzę, i też to mną kieruje w mojej pracy zawodowej, w to, że to, co się dzieje z dziećmi, jest tylko objawem tego, co się dzieje w systemie. A system tworzą osoby dorosłe. Głównie system rodzinny, ale w tym systemie jest też środowisko – to jest szkoła, sąsiedzi.

„Mamy do zrobienia dwie rzeczy – po pierwsze – zrobić porządek ze sobą, po drugie – zaufać i pozwolić innym ludziom mieć wpływ na nasze dzieci. Bo my się bardzo mocno koncentrujemy na tym, co my możemy zrobić w tej naszej małej komórce rodzinnej, żeby wspierać nasze dzieciaki. Oczywiście, możemy tu zrobić bardzo dużo, ale im bardziej będziemy zamykać przestrzeń tej naszej małej komórki rodzinnej, będziemy się otaczać takimi bardzo grubymi murami lęku przed innymi i ich wpływem na to, co dzieje się w naszej rodzinie, tym bardziej będziemy dysfunkcyjny dom tworzyć” – dodała specjalistka.

Czym jest projekt „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”?

Marka Dove i projekt MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA połączyły siły, by poprawić zdrowie psychiczne nastolatków w Polsce. Stawiają na edukację i realną pomoc młodzieży – tak, by umiała identyfikować zagrożenia, a także wiedziała, gdzie udać się po pomoc, gdy pojawi się taka konieczność. Ambasadorką wspólnej inicjatywy jest Martyna Wojciechowska.

Okres dojrzewania jest szalenie trudnym czasem – pełnym zmian, ale też presji otoczenia. To z kolei może przekładać się na kondycję psychiczną polskich nastolatków. W ramach współpracy powstał projekt „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW” jako odpowiedź na potrzeby uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Jest to lekcja dla szkół dotycząca odporności psychicznej przygotowana przez psycholożki i ekspertki merytoryczne: Małgorzatę Ohme (Dove Self-Esteem) i Joannę Flis (MŁODE GŁOWY). W szkołach prowadzone są warsztaty, podczas których uczniowie mogą dowiedzieć się, czym jest odporność psychiczna, a także, w jaki sposób można ją wzmacniać. Szkoły mogą bezpłatnie pobrać lekcję na stronach doveselfesteem.pl oraz mlodeglowy.pl. Materiały edukacyjne są całkowicie bezpłatne i składają się ze scenariusza przeprowadzenia lekcji dla nauczyciela, kart pracy dla ucznia oraz prezentacji. Jakie są dalsze plany i przewidziane działania w ramach projektu „Młode Głowy”?

To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest obszar dostarczania gotowych narzędzi, natomiast wciąż podkreślamy, jak ważne jest otwarte mówienie o zdrowiu psychicznym. Naszym ambasadorem jest Bedoes, to jest akurat taki ambasador, który bardzo dobrze komunikuje się z młodym pokoleniem, ale mamy też ambasadorów, którzy mówią bezpośrednio do rodziców i do tej grupy. Mamy ambasadorów, którzy działają w środowisku nauczycielskim, edukacyjnym. Więc my, naszymi działaniami komunikacyjnymi, edukacyjnymi, obejmujemy wszystkie te grupy. Już teraz w przygotowaniu są kolejne filmy, podcasty, darmowe materiały do pobrania – powiedziała dla „Wprost” Martyna Wojciechowska, inicjatorka projektu MŁODE GŁOWY, dodając: „Będzie się działo dużo, obiecujemy”.

