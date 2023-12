Oparzenie petardą – pierwsza pomoc. Czy trzeba wzywać karetkę?

Oparzenie petardą zwykle nie wymaga wzywania pogotowia, ale są sytuację, kiedy pomoc trzeba koniecznie wezwać. Sprawdź, jak udzielić pomocy osobie poparzonej przez fajerwerki.

Oparzenie petardą – pierwsza pomoc

Najważniejsze zawsze własne bezpieczeństwo. Upewnij się, że nic ci nie zagraża (petarda może ponownie wybuchnąć) i zadbaj o bezpieczeństwo poszkodowanego. – Odizolujmy ofiarę wypadku od miejsca zdarzenia. Jeśli jakaś część garderoby nadal pali się, musimy ugasić pożar – użyjmy w tym celu wody, koca lub kurtki. Możemy także poturlać poszkodowanego po śniegu. Nigdy jednak nie używajmy bezpośrednio w jego kierunku gaśnicy – tłumaczy cytowana przez PAP Magdalena Chrostowska, specjalista chirurgii ogólnej i koordynator pomocy doraźnej w Szpitalu Św. Elżbiety Grupy LUX MED.

Jak dodaje, w następnej kolejności należy zdjąć odzież w miejscu poparzenia i przez 15-20 min schładzać je wodą o temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Jeśli poparzenia są głębsze i rozleglejsze można przykryć je mokrym, czystym materiałem. Miejsce oparzenia należy zabezpieczyć jałową gazą.

WAŻNE: Na oparzenie petardą nie powinno się nakładać żadnych maści ani kremów. Można natomiast użyć opatrunku hydrożelowego. Jeżeli rana powoduje silny ból – pomogą leki przeciwbólowe.

Oparzenie petardą – kiedy wezwać karetkę?

Z niegroźnymi oparzeniami można poradzić sobie samemu, ewentualnie po opatrzeniu radny samodzielnie zgłosić się do lekarza. Są jednak sytuacje, kiedy pomoc należy wezwać na miejsce. To sytuacje, kiedy:

oparzeniu petardą towarzyszą objawy wstrząsu (bladość, zimne poty, zaburzenia świadomości, zmiany w zachowaniu),

doszło do rozległych oparzeń dróg oddechowych,

doszło do poważnego urazu (amputacji urazowej).

Jeśli osoba straciła przytomność, należy ją położyć w pozycji bocznej ustalonej, natomiast jeśli jest świadoma – najlepiej cały czas utrzymywać z nią kontakt, rozmawiać, a w obu przypadkach kontrolować miejsce krwawienia lub oparzenia, oczekując na przyjazd karetki.

Co zrobić jeśli petarda uszkodzi lub oderwie kończynę?

– Jeśli w wyniku wystrzału fajerwerków dojdzie do naderwania lub pełnego oderwania kończyny ranę należy ucisnąć, najlepiej przez opatrunek, żeby zatamować krwawienie. Jeśli ucisk jest nieskuteczny, należy przyłożyć dodatkową warstwę gazy i poprawić ucisk. Gdy mimo takich działań miejsce amputacji nadal krwawi, wyjątkowo możemy zastosować opaskę uciskową – koniecznie trzeba zapamiętać, a najlepiej zanotować czas jej założenia – mówi Magdalena Chrostowska.

Lekarka przypomina też, aby koniecznie zająć się amputowanym fragmentem kończyny czy skóry. – Owińmy go jałową gazą, włóżmy do foliowego woreczka, a następnie do wody z lodem. Tzw. replantacja, czyli kolokwialnie mówiąc – przyszycie fragmentu np. palca, możliwe jest w ciągu kilku godzin od zdarzenia. Należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie przekazać poszkodowanego wraz z amputowanym fragmentem ciała – wyjaśnia lekarka.

Czytaj też:

Robisz postanowienia noworoczne? Lekarze ze Szczecina mają apel w tej sprawieCzytaj też:

ABC zdrowego odchudzania. Od czego zacząć zrzucanie kilogramów, by wytrwać w postanowieniu?