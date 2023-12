Robisz postanowienia noworoczne? Lekarze ze Szczecina mają apel w tej sprawie

Lekarze i lekarze dentyści z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wystosowali specjalny apel na nowy rok i piszą wprost: „najlepsze postanowienie noworoczne, jakie można przyjąć na przywitanie roku 2024, to zaplanowanie wizyt profilaktycznych oraz lepsza troska o nasze zdrowie”.

Postanowienia noworoczne? Zrób sobie prezent

– Postanowienia noworoczne to miły akcent, który pomaga nam wejść w kolejny rok z zamierzeniami, że będziemy bardziej o siebie dbać. Najlepszym prezentem, jaki możemy sobie zrobić, są badania profilaktyczne oraz wizyta choćby u dentysty, okulisty, dietetyka czy rutynowe badania krwi. Proste, ale regularne badania mogą nas uchronić przed wieloma chorobami – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Medycy jednocześnie, aby korzystać z możliwości darmowych badań profilaktycznych i regularnie odwiedzać lekarzy rodzinnych czy lekarzy dentystów. "Profilaktyka daje nam szansę na szybkie wykrycie wielu zmian i unicestwienie ich, zanim staną się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia" – podkreślają w swoim apelu.

Lekarz o profilaktyce: To nie jest banał

Komuś taki apel może wydać się truizmem i banałem, ale Michał Bulsa od razu kontruje: – To nie jest banał, tylko ważny temat, o którym musimy mówić tak często, jak to tylko możliwe. Idealne postanowienie noworoczne to postanowienie o szybkim pójściu do lekarza i lekarza dentysty wykonaniu podstawowych badań. Chodźmy do lekarzy regularnie, nawet gdy nie czujemy się źle. Nasze zdrowie jest w stanie zabezpieczyć tylko profilaktyka – podkreśla. Jednocześnie lekarze zwracają uwagę, że panie powinny koniecznie wykonać cytologię i mammografię, a panowie badania urologiczne i badania PSA.

A co z typowymi postanowieniami: schudnę, będę ćwiczyć, przejdę na zdrową dietę i rzucę nałogi? Tu lekarze odpowiadają krótko: „standardowe postanowienia noworoczne (...) również są pozytywne dla naszego zdrowia i także należy je wprowadzać w życie, tak szeroko jak tylko jest to możliwe”.

