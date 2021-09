Szczepionka bez zastrzyku? Plaster z druku 3D jest 10 razy bardziej skuteczny

Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda oraz Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences” zaprezentowali wynalazek, który może pomóc tym, którzy unikają szczepień z obawy o bolesne nakłuwanie skóry. Dzięki innowacyjnemu plastrowi (wykonanemu przy użyciu technologii druku 3D) można zmienić zasady, jakie dotąd wiązały się z przyjmowaniem standardowych szczepionek. Na czym to polega?

Nowa szczepionka w plastrze nie wymaga tradycyjnych zastrzyków

Wystarczy nałożyć na ramię niewielki plasterek z rozpuszczalnymi w skórze mikroigiełkami, by bezboleśnie i zdecydowanie mniej inwazyjnie w porównaniu ze zwykłymi szczepionkami dostarczyć wymaganą dawkę preparatu. Na dodatek takie rozwiązanie sprawdza się 10 razy lepiej jeśli chodzi o wywoływanie odpowiedzi immunologicznej – twierdzą badacze. Ich zdaniem nowa szczepionka w plastrze może przyczynić się to tego, by wywołać pożądane efekty za pomocą mniejszych dawek niż w przypadku tradycyjnych szczepionek.

„Opracowując tę technologię mieliśmy nadzieję przyczynić się do globalnego rozwoju dotyczącego szczepionek, by można było je przyjmować w niższych dawkach, bez bólu i niepotrzebnego stresu” – zapewnia prof. Joseph M. DeSimone, jeden z pionierów w dziedzinie technologii druku 3D, specjalizujący się w medycynie translacyjnej i inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Stanforda.

Do czego przyda się szczepionka w plastrze? Lista chorób, którym może zapobiegać

Naukowcy uważają, że szczepionki w plastrze można wykorzystać do podawania szczepionek przeciwko grypie, odrze, zapaleniu wątroby, czy nawet COVID-19.

Co niezwykle istotne – ich zastosowanie nie wymaga przestrzegania rygorystycznych procedur związanych z przechowywaniem preparatów w określonych temperaturach i nie musi być wykonywane przez specjalistycznie wyszkolony personel medyczny. Ich transport w dowolne miejsce na świecie jest też zdecydowanie łatwiejszy niż w przypadku tradycyjnych szczepionek. Dzięki technologii druku 3D ich produkcja może też być dużo tańsza niż obecnie stosowane metody.

Wkrótce przekonamy się, czy szczepionki w plastrze wyprą dotychczasowe metody związane z wykonywaniem profilaktycznych szczepień.

