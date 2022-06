Krętek Andrzej i Rzeżączka Marzena. Gang „weneraków” hitem poznańskiej przychodni

„Opryszczka Kasia? Krętek Andrzej? A może Brodawczak Bartosz? Sam zdecyduj, o którym weneraku marzysz. Zasady gry są proste. Dołącz do programu lojalnościowego i zbieraj pieczątki po każdej wizycie. Za 10 pieczątek wybierz weneraka, którego zabierzesz ze sobą w świat” – zachęca przychodnia w swoich mediach społecznościowych.

O co chodzi z gankiem weneraków?

Przychodnia Stonewall z Poznania to poradnia profilaktyki zakażeń HIV, PrEP i PEP. Zajmuje się też leczeniem innych chorób przenoszonych drogą płciową: chlamydiozą, kiłą i rzeżączką. Akcja z gangiem weneraków ma zachęcić pacjentów do regularnych badań. Akcja spotkała się z żywiołową reakcją w mediach społecznościowych. Niektórych szokuje, ale jak podkreśla większość komentujących – każdy sposób promowania profilaktyki i dbania o zdrowie jest dobry.

Czym są choroby weneryczne?

Choroby weneryczne to szczególna grupa chorób. Warto też podkreślić, że obecnie nazwa „choroby weneryczne” nie jest stosowana w oficjalnej terminologii medycznej – WHO zastąpiło ją nazwą „choroby przenoszone drogą płciową”, co miało na celu eliminację negatywnych skojarzeń. Choć z roku na rok spada liczba zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, to nadal jest to poważny problem, który wiele osób ukrywa.

To schorzenia, którymi możemy zarazić się podczas stosunku waginalnego, analnego lub oralnego. Bardzo rzadko zakażenia przenoszą się przez kontakt z zainfekowaną bielizną, ręcznikami lub np. podczas korzystania z publicznych toalet, jednak jest to możliwe. W niektórych przypadkach możliwe jest także zakażenie przez krew. Przeczytaj więcej na temat chorób wenerycznych.

