Jesz latem lody i owoce? Uważaj, żeby nie dopadła cię listerioza

Listerii nie przeszkadzają ani wysokie temperatury do 45 stopni Celsjusza, ani też niskie temperatury. Może namnażać się w lodówce, gdy włożymy tam zakażone nią produkty.

Jakimi produktami najczęściej można się zakazić?

Na przestrzeni ostatnich 24 lat za epidemie choroby powodowanej przez Lysteria monocytogenes odpowiadały m.in.:

pakowane sałaty,

gotowe sałatki,

jajka na twardo,

sery,

wędliny,

niepasteryzowane mleko,

mrożone mieszanki warzyw oraz owoców,

kiełki fasoli,

sery z koziego mleka typu „home made”.

Komu zagraża listerioza?

Zakażenie listerią jest najbardziej groźne dla kobiet w ciąży, bo skutkiem zakażenia mogą być wady rozwojowe, a nawet śmierć płodu lub dziecka po porodzie. W grupie ryzyka są także osoby zakażone wirusem HIV czy osoby z przewlekłymi chorobami nerek i pacjenci onkologiczni. Jednak nawet osoby potencjalnie zdrowe i nieobciążone przewlekłymi chorobami są narażone na skutki zakażenia listerią. U osób, u których choroba przebiega w sposób inwazyjny i może prowadzić do sepsy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ropni mózgu, zapalenia wsierdzia, kości, stawów, otrzewnej, gałek ocznych czy płuc.

Jak się ustrzec przed listeriozą?

Lsteria jest wokół nas: w glebie, w lodówce, przyniesiona z drobiem ze sklepu, trzeba pamiętać o higienie rąk, myciu produktów żywnościowych, rozgraniczaniu surowego mięsa i produktów do bezpośredniego spożycia. A także o obróbce termicznej produktów, jeśli jest to możliwe. Zmniejszy to z pewnością możliwość zakażenia się bakterią.

Objawy zakażenia listerią

Zatrucia pokarmowe mogą zdarzać się w okresie wakacji dość powszechnie. Gdy jednak biegunka trwa dłużej niż trzy dni i towarzyszy jej gorączka, pojawia się krew w stolcu, to są sygnały alarmowe, które wskazują, że koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza, bo może to wskazywać na listeriozę – wskazują eksperci. Jeśli listeria znajdzie się poza przewodem pokarmowym, mogą wystąpić też objawy takie jak: ból głowy, gorączka, sztywność karku czy bóle stawów.

