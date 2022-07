Lek na długowieczność? Okazuje się, że to możliwe

Badania dotyczą senolityków, czyli związków odpowiadających za selektywne eliminowanie starzejących się komórek. Mają one posłużyć do stworzenia leku, dzięki któremu będziemy się ekstremalnie wolno starzeć.

Jak będzie działał lek?

Jak tłumaczy dr Steele, lek na długowieczność miałby stymulować komórki tkanek, aby nie traciły zdolności do podziału. Jest to ważne, bo w pewnym wieku niektóre komórki przestają się dzielić i odbudowywać, co przekłada się na upośledzenie czynności życiowych i w końcu prowadzi do śmierci. Lek miałby za zadanie usuwanie z organizmu niewydolnych komórek, aby dać miejsce tym zdrowym, zdolnym do podziału. Spowolniłoby to proces starzenia. Starzelibyśmy się znacznie wolniej i żyli dużo dłużej – dowodzi naukowiec.

Co to są senolityki?

Senolityki, na których miałby opierać się lek na długowieczność, to związki, które zostały odkryte już wcześniej. Należą do nic: dazatynib i kwercetyna. Dazatynib wykorzystywany w leczeniu białaczki szpikowej O kwercetynie natomiast wiadomo, że występuje naturalnie w warzywach i owocach.

Jakie warzywa jeść, żeby wolniej się starzeć?

Badania dowodzą, że aby nasze ciało starzało się wolniej, musielibyśmy spożywać duże ilości brokułów, kapusty i czarnej porzeczki. Restrykcyjna dieta pozwoliłaby na wydłużenie życia o ok. 30. proc. Podobne działanie wykazuje też teaflawina zawarta w herbacie, która ponadto wspomaga krążenie krwi, oraz fisetyna występująca w truskawkach, cebuli, ogórkach czy winogronach. Fisetyna pobudza też komórki do podziału i stymuluje połączenia w mózgu.

Czy będziemy żyć 150 lat?

Zdaniem naukowca jest to możliwe, ale w warunkach laboratoryjnych. Im większe skażenie żywności, wody, powietrza i środowiska jest dookoła, tym krócej nasz organizm będzie funkcjonował. Zagrożeniem są też drobnoustroje i choroby, które mają wpływ na ograniczenie zdolności do regeneracji naszego ciała, a więc zmniejszają też długość życia.

Czytaj też:

Babcie w strojach jednorożców, w cekinach i w mini. „Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy Calendar Girls, zamurowało nas”