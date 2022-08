Pojawiają się latem na skórze dzieci i nastolatków. Wywołuje je groźny wirus

Kurzajki to inaczej brodawki wirusowe, które powstają na skutek zakażenia jednym z podtypów wirusa HPV: HPV-1,2,4 lub 7. Są to łagodniejsze podtypy tego wirusa niż te, które odpowiadają za powstawanie nowotworów szyjki macicy. Kurzajki tworzą się najczęściej na dłoniach, lub stopach, ale mogą pojawić się także w każdym innym miejscu. Mogą pojawić się w okolicy paznokci lub pod płytką paznokcia. Czasami występują pojedynczo, a niekiedy jest ich więcej w jednym miejscu. Brodawki mają najczęściej kolor cielisty.

Jak dochodzi do zakażenia?

Żeby zakazić się wirusem wywołującym kurzajki, wystarczy uścisnąć dłoń zakażonej osoby lub dotknąć skażonego wirusem przedmiotu. Może to być ręcznik, a nawet klamka do drzwi lub siedzenie w saunie. Jeśli na skórze mamy jakieś zadrapanie, czy otarcie wirus wnika do organizmu. Od tego momentu do pojawienia się kurzajki może upłynąć wiele miesięcy.

Kurzajki są zaraźliwe

Lekarze przestrzegają, że niewłaściwe obchodzenie się z kurzajkami może sprawić, że rozprzestrzenią się po całym ciele. Zdarza się tak wówczas gdy rozdrapiemy zmianę lub próbujemy ją samodzielnie wycisnąć. Brodawki mogą być bolesne, zwłaszcza te okołopaznokciowe, umiejscowione na stopach.

Leczenie kurzajek

Większość typowych brodawek ustępuje bez leczenia, chociaż może to potrwać rok lub dwa, a w pobliżu mogą pojawić się nowe. Jeśli kurzajki pojawią się na skórze, warto skonsultować problem z lekarzem. Leczenie ma na celu nie tylko zniszczenie brodawki, ale też pobudzenie odpowiedzi układu odpornościowego do walki z wirusem. Jest jednak długotrwałe, może trwać kilka tygodni lub miesięcy. Kurzajki mają tendencję do nawrotów lub rozprzestrzeniania się.

Naturalne metody leczenia kurzajek

Istnieją naturalne sposoby leczenia kurzajek, które uznawane są za skuteczne. Sok z roślin lub rozgnieciony ząbek czosnku należy nakładać bezpośrednio na kurzajki, zakleić plastrem i pozostawić na jakiś czas. Wśród roślin wykorzystywanych w leczeniu kurzajek wymienia się:

jaskółcze ziele,

czosnek,

mniszek lekarski,

olejek z drzewa herbacianego.

Czytaj też:

Przeciw temu wirusowi trzeba szczepić również chłopców. Powoduje wiele groźnych chorób