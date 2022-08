Sprawdź kolor swoich nóg! Nie lekceważ tego objawu

Zmiana koloru nóg, to jeden z objawów podwyższonego cholesterolu. Lekarze przestrzegają, że jeśli nogi zaczynają sinieć lub blednąć, to sygnał, że trzeba skonsultować się ze specjalistą. Cholesterol może odkładać się przez lata w tętnicach, nie dając o sobie znać. Konsekwencje dla zdrowia są jednak poważne.

Prawidłowe stężenie cholesterolu

Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zdarza się jednak, że jedna z jego frakcji, określana mianem tzw. złego cholesterolu LDL ulega podwyższeniu. Określono, że prawidłowe stężenie we krwi powinno być niższe niż 100 mg/dl. Jeśli przekracza ten poziom, cholesterol odkłada się w tętnicach, tworząc złogi. Zatkanie tętnic powoduje ich twardnienie i blokowanie przepływu krwi, co zwiększa ryzyko powstania zakrzepów. Utrudniają one dopływ krwi do serca lub mózgu, prowadząc do poważnych powikłań.

Choroba tętnic obwodowych

Zbyt wysoki poziom cholesterolu prowadzi do zapychania tętnic, które zaczynają się coraz bardziej zwężać, blokując przepływ krwi do nóg. Jednym z objawów tej choroby jest zmiana koloru nóg.

Problemy z nogami

Zmianie koloru nóg mogą towarzyszyć dolegliwości bólowe. Powoduje to dyskomfort w stopach, może nawet utrudniać chodzenie. Ciężki przebieg choroby, może prowadzić do utraty kończyn.

Sygnałem alarmowym są także:

drętwienie lub osłabienie nóg,

słaby puls w nogach lub stopach,

bolesne skurcze w biodrach, udach lub mięśniach łydek przy wchodzeniu po schodach,

błyszcząca skóra na nogach,

wolniejszy wzrost paznokci u nóg,

rany na stopach lub nogach, które się nie goją,

wolniejszy wzrost włosów na nogach.

Jak obniżyć poziom cholesterolu?

Specjaliści wskazują, że kluczowa w obniżeniu cholesterolu jest dieta. Powinna opierać się na warzywach, owocach, chudych mięsach, twarogach i jogurtach. Należy przy tym ograniczać produkty pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza tłuste mięsa, w tym wieprzowinę, masło, śmietanę, podroby, sery, pełnotłuste mleko. Ważna jest również rezygnacja z wszelkiego rodzaju słodyczy, niezdrowych przekąsek, tłuszczów trans i dań typu fast food oraz innej przetworzonej żywności.

