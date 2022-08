Nie przyjmuj tego leku na własną rękę! Lekarze ostrzegają osoby, które miały kontakt ze skażoną wodą z Odry

Osoby, które w ostatnich tygodniach miały kontakt ze skażoną wodą w Odrze lub jadły ryby złowione w rzece, powinny zwrócić uwagę czy nie wystąpiły u nich objawy ze strony układu pokarmowego, zmiany na skórze czy niepokojące symptomy dotyczące układu nerwowego.

Do tej pory nie wiadomo co spowodowało zatrucie

Do tej pory nie wskazano jednoznacznie, czym została zanieczyszczona Odra. Wyniki będą znane dopiero po zakończeniu badań biochemicznych. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych analiz.

„Okoliczności tego skażenia nie są specyficzne. Pamiętamy, że śnięcie ryb może być spowodowane wieloma różnymi substancjami zaburzającymi czynności życiowe na różnych poziomach” – powiedział w TVN24 dr n. med. Krzysztof Tałaj, toksykolog z Instytutu Toksykologii i Medycyny Sądowej w Lubinie.

Płyn Lugola nie jest lekiem na zatrucie chemiczne

W związku z dezinformacją w internecie Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu wydała komunikat, w którym przestrzega przed przyjmowaniem płynu Lugola oraz innych „leków na odtrucie” osobom, które miały kontakt ze skażoną wodą z Odry polecanych m.in. w mediach społecznościowych. Eksperci wyjaśniają, że w aptekach nie są dostępne leki na silne zatrucie chemiczne, a osoby, u których wystąpiły jakiekolwiek niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem.

Konsekwencje przyjęcia płynu Lugola

Płyn Lugola to wodny roztwór jodu i jodku potasu. Znany jest przede wszystkim ze swoich właściwości ochronnych w przypadku promieniowania radioaktywnego. Jod wykorzystuje tarczyca do produkcji hormonów. Nadmierna ekspozycja na jod może wywołać nadczynność, a także i niedoczynność tarczycy. Płyn Lugola może niszczyć tarczycę i wpływać przez to na funkcjonowanie serca. Preparatu nie wolno łączyć ze związkami rtęci – przestrzegają eksperci.

Do głównych przeciwwskazań przyjmowania płynu Lugola należą:

nadwrażliwość na jod,

nadczynność tarczycy,

gruźlica płuc,

niewydolność nerek,

ciąża i karmienie piersią,

bezwzględnie preparatu z jodem nie należy stosować ze związkami rtęci.

