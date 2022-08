Masz wysokie ciśnienie? Te witaminy je obniżą

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, około 1,13 miliarda ludzi na całym świecie ma nadciśnienie. Nadciśnienie dotyka około 7,5 proc. osób w wieku 18–39 lat, 33,2 proc. osób w wieku 40–59 lat i 63,1 proc. osób w wieku powyżej 60 lat. Zdaniem specjalistów istota tej choroby jest wciąż źle rozumiana. Ciśnienie krwi w naturalny sposób rośnie i spada. Problem pojawia się gdy ciśnienie krwi jest podwyższone przez dłuższy czas, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia różnych schorzeń. Okazuje się, że ciśnienie krwi można w wielu przypadkach obniżyć bez stosowania leków.

Lista witamin, które obniżają w naturalny sposób ciśnienie krwi

Na tej liście znalazły się nie tylko witaminy, ale również składniki odżywcze i zioła. Niektóre z nich są dostępne jako suplementy, podczas gdy inne są obecne w niektórych warzywach lub owocach.

Witamina C

Badania prowadzone w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym wykazały, że przyjmowanie 300–1000 mg witaminy C dziennie znacznie obniżyło poziom ciśnienia krwi. Witamina C zapobiega również wystąpieniu miażdżycy oraz stanów, które mogą prowadzić do choroby niedokrwiennej serca. Jest cennym przeciwutleniaczem, który utrzymuje odpowiedni poziom tlenku azotu w organizmie. Ten związek odpowiada z kolei za rozszerzenie naczyń krwionośnych i przyczynia się do zdrowego przepływu krwi.

Sprawdź, jakie jeszcze witaminy mają wpływ na obniżenie ciśnienia

Witamina D



Badania wskazują, że osoby z niedoborem witaminy D są bardziej narażone na nadciśnienie. Przegląd danych medycznych dotyczących ponad 300 tys. osób wykazał, że osoby z wysokim poziomem witaminy D miały prawie o 30 proc. mniejsze szanse na rozwój wysokiego ciśnienia krwi w porównaniu z tymi, które miały niedobór tej witaminy.



Głóg



Jagody głogu zawierają flawonoidy, które mają wpływ na rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawiają przepływ krwi i chronią komórki mięśnia sercowego przed powodującymi uszkodzenia reaktywnymi formami tlenu (ROS).

Zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i na ludziach stwierdzono, że głóg pomaga obniżyć ciśnienie krwi i wspierać zdrowy poziom cholesterolu.



Witamina B



Spośród ośmiu witamin z grupy B stwierdzono, że niektóre pomagają obniżyć poziom ciśnienia krwi i zapobiegają udarowi. Jednym z nich jest niacyna, zwana witaminą B6. Niacyna jest silnym środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne, dzięki czemu krew może płynąć bez oporu, a tym samym obniża ciśnienie krwi.

Inne badania wykazały, że suplementacja witaminy B2 (ryboflawina) i witaminy B9 (kwas foliowy) również wpływa na obniżenie ciśnienia.



Kwasy tłuszczowe omega-3



Spożywanie kwasów tłuszczowych omega-3 pomaga obniżyć poziom lipidów we krwi, obniżyć stan zapalny i wysokie ciśnienie krwi.

Przegląd 71 badań klinicznych wykazał, że spożywanie około 3 gramów kwasów omega-3 każdego dnia może być optymalną ilością, która pomoże obniżyć ciśnienie krwi.



Kwiat hibiskusa



Kwiat hibiskusa zarówno spożywany w formie herbaty jak i przyjmowany w tabletkach ekstrakt, obniża ciśnienie krwi. Dzieje się tak dlatego, że głóg wypłukuje sól i płyn z organizmu, co wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych.





W badaniu przeprowadzonym przez University of Western Australia naukowcy dowiedli, że ekstrakt z hibiskusa spożywany regularnie przez kilka tygodni, pomógł obniżyć ciśnienie krwi u 390 uczestników.





Szafran



Szafran jest bogaty w przeciwutleniacze, które zmniejszają uszkodzenia oksydacyjne i stany zapalne w tętnicach.

Badania wskazują, że suplementacja szafranem przez kilka tygodni znacznie obniża ciśnienie krwi.





Imbir



Badania wskazują, że spożywanie suplementów imbiru w ilości 3 gramów proszku imbirowego dziennie przez kilka tygodni pomaga obniżyć ciśnienie krwi, trójglicerydów i poziom cukru we krwi na czczo u osób w wieku 50 lat lub młodszych.

