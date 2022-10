Jak zmniejszyć ryzyko demencji o 40 proc? Wystarczy wyeliminować tę jedną rzecz

Badania wskazują, że liczba chorych na demencję ludzi potroi się do 2050 roku. I chociaż trudno do końca przewidzieć, u kogo demencja wystąpi, to wiadomo, że jest bardziej prawdopodobna u tych, którzy mają pewne nawyki. Należą do nich: jedzenie fast foodów, palenie papierosów, picie alkoholu, zbyt krótki sen, izolacja społeczna. Jeśli uda ci się wyeliminować chociaż jeden ze szkodliwych czynników, to zmniejszysz ryzyko wystąpienia demencji aż o 40 proc. – wskazuje Francine Waskavitz, Memory Health Coach w wywiadzie dla portalu Eat This, Not That!

Zbyt krótki sen

Badania wskazują, że śpimy coraz krócej. Powodem może być: bezsenność, stres, nadmierne branie na siebie obowiązków, przewlekły ból lub inne problemy zdrowotne. Żeby organizm funkcjonował prawidłowo, potrzebuje od 6 do 8 godzin snu. Zbyt krótki sen lub częste nieprzespane noce zwiększają ryzyko demencji aż o 30 procent.

Palenie papierosów

Istnieją dowody na to, że palenie papierosów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem demencji. Palenie może zwiększać ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, udar mózgu i zaburzenia poznawcze, z których wszystkie są związane z większą częstością występowania późniejszej demencji. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że aż 14 proc. zachorowań na Alzheimera jest przypisywanych paleniu papierosów. Rzucenie palenia może zmniejszyć ryzyko choroby lub opóźnić jej wystąpienie – wskazują lekarze.

Niewłaściwa dieta

Lekarze wskazują, że częste jedzenie fast foodów sprzyja rozwojowi demencji. To samo dotyczy spożywania pokarmów, o dużej ilości tłuszczu, czerwonego mięsa i przetworzonej żywności, które należy wyeliminować z diety lub znacząco ograniczyć.

Pogarszający się słuch

Nieleczony ubytek słuchu zwiększa ryzyko demencji. Dorośli z ubytkiem słuchu mają szybsze tempo pogorszenia funkcji poznawczych niż ci, u którzy dobrze słyszą. Ubytek słuchu wymaga uruchomienia w organizmie dodatkowych zasobów poznawczych, co ogranicza rezerwy poznawcze dostępne dla pamięci i myślenia. Może to prowadzić do zmniejszenia objętości i funkcji mózgu, które mogą przyspieszyć demencję.

Izolacja społeczna i depresja

Badania wskazują, że izolacja społeczna i depresja zwiększają ryzyko wystąpienia demencji. Powodem może być brak wystarczającej stymulacji psychicznej i emocjonalnej mózgu – wskazują lekarze. Okazuje się, że ryzyko demencji zwiększa również ADHD oraz urazy głowy.

Czytaj też:

Nowe badanie odkrywa podobieństwo pomiędzy demencją a schizofrenią