5 problemów zdrowotnych, które nie pozwalają schudnąć

Lekarze z Centers for Disease Control and Prevention w Stanach Zjednoczonych wskazują, że nadwaga lub otyłość mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wielu chorób. Otyłość sprzyja m.in.: nadciśnieniu, cukrzycy typu 2, udarom mózgu, nowotworom i chorobom zwyrodnieniowym stawów.

Co powoduje, że nie chudniesz?

Przyczyną problemów z wagą może być przewlekły stres, depresja i przyjmowanie niektórych leków. U podłoża mogą leżeć też zaburzenia hormonalne, mutacje genów oraz inne choroby.

Niedoczynność tarczycy

Tarczyca wytwarza hormony, które regulują wydatkowanie energii. Kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości tych hormonów – co nazywa się niedoczynnością tarczycy – dochodzi do spowolnienia metabolizmu i przybierania na wadze. Inne objawy chorej tarczycy to: przewlekłe zmęczenie i senność, zaburzenia pracy jelit, nadmierne wypadanie włosów i zwiększona wrażliwość na zimno.

Zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników to choroba, której głównymi objawami są: bóle brzucha i nieregularne miesiączkowanie. Wywołuje u kobiet niepłodność, ale też powoduje zaburzenia hormonalne i niekorzystnie wpływa na pracę tarczycy. Te dwa czynniki mogą powodować wzrost wagi i problemy w odchudzaniu.

Hiperinsulinemia

Nadmierna produkcja insuliny przez trzustkę może prowadzić do hiperinsulinemii. Ten stan powoduje zaburzenia w gospodarce węglowodanowej, czego skutkiem nierzadko są problemy z nadwagą. Do innych charakterystycznych objawów tej choroby należą: kołatanie serca, drżenie rąk, zimne poty, niepokój i masz napady głodu.

Choroby genetyczne

Badania wskazują, że za problemy z odchudzaniem mogą odpowiadać mutacje genów. Do najbardziej znanych zaburzeń genetycznych należą: zespół Cushinga, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji hormonu stresu przez nadnercza kortyzolu powodującego otyłość i zespół Pradera-Williego, w którym dochodzi do zwiększonego wydzielania hormonu głodu, czyli greliny.

Czytaj też:

Zasady „czystej diety”. Sprawdź, czy ich przestrzegaszCzytaj też:

Jak jeść więcej warzyw? Sprawdzone i proste metody