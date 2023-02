Premier zapowiada dodatkowe pieniądze na onkologię. Sytuacja jest wyjątkowo trudna

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyły się rozmowy wysokiego szczebla na temat finansowania polskiej onkologii. W spotkaniu udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Sektor ochrony zdrowia reprezentowali dyrektorzy największych ośrodków onkologicznych.

Finansowanie polskiej onkologii

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 przeznaczono 5,1 mld zł na walkę z nowotworami. Celem ma być wzrost efektywności leczenia nowotworów dzięki utworzeniu nowych standardów i procedur. Podstawowym założeniem jest dostęp do skoordynowanej i kompleksowej opieki dla każdego chorego.

Dzięki dofinansowaniu poprawi się dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii. Jeden ośrodek przeprowadzi pacjenta przez cały proces – od diagnostyki, przez leczenie, po rehabilitację. Perspektywa pacjenta jest dla nas najważniejsza – podkreślił minister zdrowia na spotkaniu.

Kancelaria premiera zapowiedziała także dodatkowe 2,5 mld złotych dofinansowania. O pieniądze z Funduszu Medycznego mogą ubiegać się szpitale onkologiczne, pulmonologiczne oraz szpitale ogólnopolskie i pediatryczne, które udzielają świadczeń onkologicznych. Placówki muszą jednak odznaczać się do najwyższych poziomów szpitali stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia sieci onkologicznej. Projekty mogą składać od 6 marca do 5 maja 2023 r.

„Rak to plaga cywilizacyjna – walka z nim musi wiązać się z działaniami systemowymi. Usłyszałem od profesorów, pacjentów, że to co dzisiaj kontynuujemy i inicjujemy kolejne etapy, to coś absolutnie przełomowego” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Leczenie nowotworów w Polsce

Zachorowalność na choroby onkologiczne w Polsce rośnie z roku na rok i najprawdopodobniej do 2025 roku nowotwory staną się główną przyczyną zgonów. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w pozostałych krajach UE. Od 1999 r. liczba zachorowań zwiększyła się o 46%, a liczba zgonów o 23,2%. Raport z 2018 roku pokazał rażące zaniedbania szpitali i administracji państwowej w tematyce diagnostyki i leczenia nowotworów oraz profilaktyki zdrowia.

Co wywołuje chorobę nowotworową?

Na rozwój choroby nowotworowej mają wpływ różne czynniki zależne od zachowań człowieka. Należą do nich w szczególności: palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej. Część nowotworów jest spowodowana przez substancje chemiczne występujące w środowisku, w szczególności występujące w powietrzu.

