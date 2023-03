Bezpłatne badania wzroku dla chorych na cukrzycę. W trasę ruszył okobus

Okobus to po prostu mobilny gabinet okulistyczny do diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę. 13 marca zainaugurował swoją trasę w miejscowości Wysokie na Lubelszczyźnie. Okobus ma docierać przede wszystkim do małych i wykluczonych komunikacyjnie miejscowości.

Jakie zadanie ma okobus?

Program zakłada przebadanie 5 tys. pacjentów z cukrzycą. W całej Polsce na cukrzycę chorują 3 mln osób, a co trzecia z nich jest zagrożona retinopatią cukrzycową. Z kolei ta, nieleczona, może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Stąd tak ważna jest wczesna diagnostyka. Pilotażowy projekt z okobusem ma konkretny cel: przebadać jak największą liczbę pacjentów, a na podstawie zebranych wyników stworzyć aplikację i algorytm sztucznej inteligencji, który na dalszych etapach projektu będzie wykorzystywany w ocenie zdjęć okulistycznych. Dlatego projekt skupia cały zespół specjalistów, nie tylko z dziedziny okulistyki, ale też informatyki, łączności i lekarzy rodzinnych.

Jak skorzystać z badań w okobusie?

Pacjentów do badań mają wyznaczać lekarze rodzinni – jeśli mieszkasz na Lubelszczyźnie, chorujesz na cukrzycę, zapytaj o możliwość skorzystania z badań swojego lekarza. SPRAWDŹ TRASĘ OKOBUSA.

Pacjenci będą w okobusie wstępnie diagnozowani – dzięki zainstalowanej kamerze okulistycznej, będą wykonywane zdjęcia dna oka oraz badanie angio-OCT – badania konieczne i wystarczające, by zarejestrować nawet najwcześniejsze objawy cukrzycowego obrzęku plamki. Wyniki badań będą przesyłane zdalnie do oceny przez specjalistów z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UML. Na tej podstawie wytypowani zostaną pacjenci potrzebujący leczenia, którzy trafią do dalszej diagnostyki w klinice.

Pilotażowy program jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy Ministerstwem Zdrowia oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która na ten projekt przeznaczyła ponad 5 mln złotych.



