Tracisz wzrok z powodu cukrzycy? Może pomóc witamina A

Nowe badania wykazały, że pojedyncza dawka chromoforu 9- cis- retinal, która jest analogiem witaminy A, może znacznie poprawić zmniejszoną funkcję wzrokową u myszy z cukrzycą. Badania, które pojawiają się w The American Journal of Pathology, mogą pomóc naukowcom w opracowaniu skutecznych metod leczenia utraty wzroku związanej z wczesną retinopatią cukrzycową.

Czym jest retinopatia cukrzycowa?

Według National Eye Institute retinopatia cukrzycowa jest chorobą oczu, która może powodować utratę wzroku u osób chorych na cukrzycę. W środkowej lub późnej fazie stan występuje z powodu uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce. Osoby z cukrzycą są narażone na zbyt dużą zawartość cukru we krwi. Cukier może powodować blokowanie naczyń krwionośnych, powodując krwawienie. Oko ma szansę rozwijać nowe naczynia krwionośne, ale zwykle nie działają one dobrze i mogą łatwo krwawić. Leczenie może mieć formę zastrzyków, leczenia laserowego lub operacji oka, w zależności od okoliczności danej osoby. Chociaż retinopatia cukrzycowa w późniejszych stadiach charakteryzuje się uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki, ostatnie badania sugerują, że we wczesnych stadiach osoba nadal może doświadczać utraty wzroku bez widocznego uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Znaczenie witaminy A w cukrzycy

Witamina A ma kluczowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania wzroku. Według Office of Dietary Supplements pomaga w opracowaniu białka, które umożliwia siatkówce wchłanianie światła. Autorzy nowego badania zauważają, że istnieją dowody sugerujące, że cukrzyca może prowadzić do niedoborów witaminy A i że 11- cis- retinal jest niższy u szczurów z cukrzycą. Z tego powodu naukowcy postawili hipotezę, że może istnieć związek między cukrzycą, niedoborem witaminy A i wczesną utratą wzroku charakterystyczną dla niektórych przypadków retinopatii cukrzycowej. Dr Gennadiy Moiseyev z Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Oklahomy powiedział: „We wcześniejszych badaniach stwierdziliśmy, że cukrzyca powoduje niedobór witaminy A w siatkówce, co skutkuje pogorszeniem widzenia. To odkrycie doprowadziło do założenia, że ​​wczesne zmiany widzenia w cukrzycy są prawdopodobnie spowodowane niedoborem witaminy A w siatkówce”.

