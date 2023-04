Najstarszy lekarz na świecie skończy 101 lat i nadal leczy pacjentów. Jak to możliwe?

Dr Howard Tucker urodził się w 1922 roku w Cleveland w stanie Ohio. Wtedy średnia długość życia mężczyzn w Stanach Zjednoczonych wynosiła 58 lat. Kobiety żyły o trzy lata dłużej.

Dr Tucker pracuje od 76 lat. W 2021 roku trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarszy praktykujący lekarz na świecie. Nawet w pandemii nie miał taryfy ulgowej – przez kilka dni w tygodniu przyjmował pacjentów, a w pozostałe – uczył lekarzy rezydentów. Medycyna to nie jego jedyna pasja. Bardzo interesuje go prawo. Jako 67-latek zdał egzamin adwokacki. Dzięki temu może również pracować jako biegły sądowy.

Jaka jest recepta na długowieczność dr H. Tuckera?

Lekarz często jest pytany o receptę na długowieczność. Pacjenci i koledzy lekarze podziwiają jego niesamowitą jak na stulatka sprawność umysłową. Ostatnio podzielił się swoimi życiowymi poradami w portalu CNBC.

Jego receptę na długowieczność sprowadzić można do trzech słów: pasja, praca i dbanie o siebie.

Zdaniem neurologa – seniora, to właśnie kontakt z pacjentami, nieustanna praktyka, wymagająca trzeźwego umysłu i ciągłego rozwoju, powodują, że jego mózg świetnie funkcjonuje.

Dr Howard Tucker zawsze był bardzo aktywny. Jeździł na nartach, pływał, biegał i dużo spacerował. Niektóre z tych aktywności uprawia do dziś. Dołożył do nich też kolejne – np. codzienny trening na bieżni.

Dla doktora Tuckera ważna jest rodzina – ma czworo dzieci i dziesięcioro wnucząt. Lubi spędzać z nimi czas – oczywiście aktywnie. Jest też fanem lokalnych drużyn sportowych z Cleveland. Śledzenie ich wyników to kolejna pasja lekarza.

Jak doktor Tucker dba o zdrowie?

Dr Howard Tucker ma fanów na całym świecie. Wielu z nich pyta o sekret jego diety. Lekarz twierdzi, że o to, aby zdrowo się odżywiał, dba jego żona Sara. W ich jadłospisie jest dużo zielonych warzyw, przede wszystkim brokuły i brukselka. Sekretem domowej kuchni państwa Tuckerów jest też chińska kapusta pak choi, bogata m.in. w wapń, witaminy K, C i A i fitoskładniki, które mogą opóźniać procesy starzenia.

Neurolog jest natomiast przeciwnikiem palenia papierosów. Uważa, że gdyby ludzie rzucili ten nałóg, mogliby uniknąć wielu poważnych chorób.

Od kilku miesięcy powstaje film dokumentalny „What's Next?” o neurologu z Ohio. Produkcji podjął się wnuk Tuckera, Austin Tucker. Reżyserem jest Taylor Taglianetti.

