Krótsze kolejki do specjalistów? Rząd wprowadza pilotażowy program e-Konsylium

Program e-Konsylium „wystartował” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Na razie to etap pilotażowy. W tej fazie możliwe będzie przeprowadzenie elektronicznych konsultacji kardiologicznych oraz onkologicznych w zakresie raka piersi.

Szybsza diagnoza i lepsza opieka specjalistyczna

Jak e-Konsylium będzie wyglądać w praktyce? Mechanizm jest stosunkowo prosty. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej „łączy się” ze specjalistą z danej dziedziny i omawia przypadek konkretnego pacjenta. Przekazuje mu niezbędną dokumentację medyczną czy wyniki przeprowadzonych obrazowych badań diagnostycznych. Możliwe stanie się również konsultowanie stanu chorego „na żywo” za pośrednictwem kamery internetowej. Cały proces ma odbywać się przy użyciu specjalistycznej platformy elektronicznej nadzorowanej i finansowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Docelowo program e-Konsylium obejmie:



4 sieci onkologiczne,

4 sieci kardiologiczne,

40 szpitali partnerskich (po dwadzieścia z wymienionych wyżej specjalizacji),

80 placówek podstawowej opieki zdrowotnej (po czterdzieści z każdej specjalizacji).

Opisywane e-konsultacje będą mogły odbywać się na różnych poziomach wyspecjalizowania. Nie tylko między lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistą zatrudnionym w szpitalu partnerskim, ale również na linii specjalista ze szpitala partnerskiego – specjalista z ośrodka wysokospecjalistycznego. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, wdrożone rozwiązania mają służyć przede wszystkim pacjentom. Szacuje się, że z elektronicznych konsultacji realizowanych w ramach programu e-Konsylium skorzysta co najmniej 4 tysiące osób.

e-Konsylium to coś więcej niż standard

„Idea e-Konsylium to coś więcej niż standardowa konsultacja pacjenta, to nasza oferta skierowana do lekarzy rodzinnych. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent – także ten trafiający do lekarza POZ w małej miejscowości – otrzyma szybko diagnozę i propozycję leczenia. To rozwiązanie jest szczególnie ważne w kontekście alarmujących statystyk w zakresie schorzeń kardiologicznych” – przekonuje dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, cytowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Program e-Konsylium powstał we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym. Budowa specjalistycznej platformy elektronicznej służącej do wymiany informacji między lekarzami została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

