Co pyli w maju? Rozpoczął się trudny czas dla alergików

Swędzące i łzawiące oczy, suchy kaszel i katar sienny mogą być jednymi z objawów alergii. W takich przypadkach warto wiedzieć, na co nasz organizm reaguje w ten sposób. To z kolei może zależeć od konkretnego miesiąca i roślin, które wtedy pylą. W maju robią to drzewa i trawy, ale nie tylko. W powietrzu znajdują się też zarodniki grzybów. Dużo roślin pylących aktualnie będzie uczulać też przez kolejne miesiące.

Co pyli w maju? Lista roślin, które uczulają

Maj, choć jest niezwykle pięknym miesiącem, to nie jest łaskawy dla alergików. Nasilenie nieprzyjemnych objawów jest ściśle związane ze stopniem ekspozycji na alergen sprawczy, a także stężeniem tego alergenu w otoczeniu. Poszczególne rośliny pylą z różną intensywnością. Zarówno na początku maja, jak i pod koniec tego miesiąca, robi to wiele z nich. Obecnie dostępne są dane, które pozwalają na określenie stężenia pyłków w powietrzu, są one przedstawione w postaci kalendarza pylenia. Te informacje sprawiają, że osoby uczulone na pyłki danego gatunku, mogą unikać narażenia.

W maju pylą następujące rośliny:



trawy (najwyższe stężenie jest pod koniec miesiąca),

(najwyższe stężenie jest pod koniec miesiąca), brzoza (pyli na początku miesiąca),

(pyli na początku miesiąca), dąb (najbardziej uciążliwy dla alergików jest początek maja, w połowie i pod koniec miesiąca stężenie pylenia jest już nieco niższe),

(najbardziej uciążliwy dla alergików jest początek maja, w połowie i pod koniec miesiąca stężenie pylenia jest już nieco niższe), babka (przez cały miesiąc utrzymuje się niski poziom pylenia),

(przez cały miesiąc utrzymuje się niski poziom pylenia), szczaw (pylenie na początku miesiąca jest niskie, natomiast w połowie i pod koniec maja – średnie),

(pylenie na początku miesiąca jest niskie, natomiast w połowie i pod koniec maja – średnie), pokrzywa (pyli w połowie i pod koniec miesiąca, jej stężenie jest niskie),

(pyli w połowie i pod koniec miesiąca, jej stężenie jest niskie), zarodniki grzybów: Cladosporium (średnie stężenie na początku miesiąca, wysokie w połowie i pod koniec) i Alternaria (intensywność pylenia na początku maja jest niska, średnia – w połowie i pod koniec miesiąca).

Jak zminimalizować objawy alergii w maju?

Alergia to nadwrażliwość na jakąś substancję (alergen). U zdrowych osób nie wywołuje ona żadnej reakcji, z kolei u alergików – pojawia się nadmierna i nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego. Ryzyko alergii wzrasta u tych ludzi, u których w rodzinie pojawiały się już przypadki jej wystąpienia.

Wiosna jest najtrudniejszym okresem dla alergików. Co zrobić, żeby jak najbardziej uchronić się przed uciążliwymi skutkami pylenia roślin, traw i zarodników grzybów? Bardzo ważne jest unikanie alergenów, jednak często jest to niemożliwe ze względu na to, że po prostu wirują one w powietrzu. Objawy można złagodzić za pomocą odpowiednich leków. Możecie też skorzystać z domowych metod ograniczania stężenia alergenu w otoczeniu. Polegają one między innymi na:



wietrzeniu sypialni w nocy lub wcześnie rano, gdy poziom pyłków jest niski,

suszeniu ubrań w mieszkaniu, a nie na zewnątrz (nie powinno się też wietrzyć pościeli),

unikaniu przynoszenia roślin z pyłkiem do domu,

noszeniu okularów przeciwsłonecznych,

zamykaniu okien w ciągu dnia,

unikaniu jazdy samochodem przy otwartych oknach,

uprawianiu sportu na świeżym powietrzu rano (a nie w trakcie dnia).

Należy także unikać kontaktu ze zwierzętami, które były na zewnątrz i mogą mieć pyłek roślin na swojej sierści. Warto też umyć włosy przed położeniem się spać. Pamiętajcie również, żeby nie przebywać w miejscach, gdzie została świeżo skoszona trawa lub właśnie trwa jej koszenie. Alergia na pyłki zaostrza się też przez dym tytoniowy, dlatego lepiej jest wystrzegać się przebywania w zadymionym środowisku.

Gdzie alergicy powinni szukać pomocy?

Większość osób, która ma alergię na pyłki, nie musi korzystać z pomocy lekarza, ponieważ leki na uczulenie dostępne w aptece bez recepty łagodzą jej objawy. Jeśli jednak to nie pomaga – taka osoba powinna zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi skierowanie do specjalisty – alergologa. Należy się z nim też skontaktować, gdy sytuacja dotyczy małego dziecka. Pomoc będzie niezbędna też w przypadku wystąpienia astmy i problemów z oddychaniem. Alergolog może skierować taką osobę na test na alergię (badanie krwi lub test skórny), który pozwoli określić alergen.

Czytaj też:

Leczy się tylko połowa chorych na astmę. Konsekwencje mogą być poważneCzytaj też:

Wiosenne pylenie roślin? Ten samochód ma zabezpieczenia dla alergików