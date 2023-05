Koniec z długim czekaniem na infolinii NFZ. Pomoże wam e-doradca

Do tej pory pacjenci mieli możliwość skonsultowania się z doradcą NFZ między innymi poprzez infolinię. Ten sposób nie był jednak niezawodny. Zdarzało się, że osoby potrzebujące konsultacji, musiały czekać w kolejce, ponieważ przed nimi było kilka innych połączeń. Teraz jednak, dzięki nowej usłudze, kontakt z pracownikiem NFZ jest prostszy, ale też dużo bardziej komfortowy. Podczas takiego spotkania doradca nie weryfikuje tożsamości danej osoby, jedynie odpowiada na nurtujące ją pytania.

Na czym polega usługa e-doradca wprowadzona przez NFZ?

Jest to bezpłatna usługa oferowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która umożliwia konsultację z pracownikiem oddziału NFZ. Odbywa się ona w formie wideospotkania, za pośrednictwem ogólnodostępnej aplikacji Microsoft Teams. Czas takiego spotkania wynosi 20 minut. W sytuacji, gdy się ono przedłuża – pracownik NFZ może je zakończyć, ze względu na kolejne zaplanowane spotkania. Czas ten wydaje się być jednak wystarczający na to, by uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Z takim e-doradcą można porozmawiać na ogólne tematy związane z działaniami prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy też pamiętać, że pracownik nie rozwiąże konkretnego problemu – na przykład statusu ubezpieczenia. Będziecie mogli jednak dowiedzieć się między innymi o przysługujących wam prawach lub formalnościach, których należy dopełnić, ubiegając się o jakieś świadczenie. Taki doradca będzie posiada odpowiednią wiedzę, a co za tym idzie – pomoże pacjentom, zainteresowanymi następującymi zagadnieniami:

ubezpieczenie zdrowotne,

prawo do świadczeń zdrowotnych,

leczenie uzdrowiskowe,

prawa pacjenta, skargi,

zasady udzielenia świadczeń i uprawnienia szczególne (krwiodawcy, kombatanci),

ubezpieczenie dobrowolne, wysokość składki,

refundacja i realizacja zleceń na wyroby medyczne,

zwrot kosztów leczenia,

placówki medyczne i dostępne terminy leczenia,

transport pacjenta,

profil zaufany,

zasady wypełniania wniosków,

profilaktyka i promocja zdrowia, portal diety.nfz.gov.pl,

zasady wypełniania i składania wniosków o EKUZ oraz certyfikatu zastępującego EKUZ,

zasady leczenia na terytorium UE/EFTA,

leczenie planowane.

Jak i kiedy można skontaktować się z e-doradcą NFZ?

Osoba potrzebująca porady konsultanta NFZ może skorzystać z jego pomocy poprzez takie spotkanie online we wszystkie dni robocze od godziny 8:00 do 16:00. Dużym ułatwieniem jest fakt, że na takie spotkanie obowiązuje rezerwacja wizyty – to z kolei oznacza, że ominie was niepotrzebne czekanie i tracenie czasu, co może zdarzać się podczas próby połączenia z infolinią.

Żeby skontaktować się z doradcą, należy kliknąć najpierw w link e-doradca.nfz, a następnie wybrać swoje województwo oraz termin i godzinę spotkania, a także zaznaczyć, co będzie tematem rozmowy. Obowiązkowe jest także podanie swojego maila i zaznaczenie odpowiednich zgód (dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku w postaci głosu i obrazu).

Każdy, kto zarezerwuje sobie takie spotkanie – otrzymuje potwierdzenie na swój adres e-mail oraz link do spotkania, które będzie miało się odbyć. W przypadku zrobienia rezerwacji po godzinie 16:00 – link do spotkania przesłany jest kolejnego dnia roboczego. W wyznaczonym terminie wystarczy kliknąć w link, żeby połączyć się z konsultantem NFZ. Przed spotkaniem należy przygotować urządzenie elektroniczne (laptop, smartfon, tablet, telefon) z dostępem do internetu.

