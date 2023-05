Sprzedaż popularnego leku dla dzieci wstrzymana. Farmaceuci zauważyli dziwny wygląd syropu

Dziwny wygląd syropu z paracetamolem zauważyli sami farmaceuci. Liczne zgłoszenia z aptek wpłynęły do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie i Gdańsku. Jak czytamy w decyzji GIF o wstrzymaniu leku, „zawiesina znajdująca się w butelce zawierała pęcherzyki gazu, ze względu na spienienie miała zwiększoną objętość wypełniającą całe opakowanie. W kilku przypadkach zawiesina była niejednorodna i rozwarstwiona”.

Wstrzymany obrót Apapu dla dzieci Forte

Ponieważ mowa o podejrzeniu wystąpienia wady jakościowej syropu dla dzieci, obrót leku został wstrzymany zarówno w aptekach, jak i hurtowniach farmaceutycznych do czasu zakończenia działań wyjaśniających. Chodzi o konkretne serie produktu – APAP dla dzieci FORTE, Paracetamolum, zawiesina doustna, 40 mg/ml, butelka 150 ml – które w swoim komunikacie wymienia GIF:

Seria J1546, termin ważności: 12.2024

Seria J1547, termin ważności: 12.2024

Seria J1548, termin ważności: 12.2024

Seria J1549, termin ważności: 12.2024

Seria L0968, termin ważności: 06.2025

Seria L0969, termin ważności: 06.2025

Seria L0970, termin ważności: 06.2025

Seria L0971, termin ważności: 06.2025

Seria L1151, termin ważności: 07.2025

Seria L1152, termin ważności: 07.2025

Seria L1153, termin ważności: 07.2025

Seria L1154, termin ważności: 07.2025

Seria L1813, termin ważności: 11.2025

Seria L1814, termin ważności: 11.2025

Seria L1833, termin ważności: 11.2025

Seria L1834, termin ważności: 11.2025

Podmiot odpowiedzialny to US Pharmacia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. J

Pacjent musi otrzymać pełnowartościowy produkt

Jak podkreślono w komunikacie, „do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych”. Decyzja o wstrzymaniu syropu dla dzieci ma rygor natychmiastowej wykonalności.

