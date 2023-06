Minister zdrowia o standardach opieki nad pacjentką w sytuacji przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży

W poniedziałek (12.06.2023 r.) odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta na temat standardów opieki nad pacjentką w sytuacji konieczności przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży (aborcji). Minister zdrowia na samym początku swojego wystąpienia zaznaczył, że w przypadku zagrożenia zdrowia i życia takie prawo ma każda kobieta w Polsce. Zapowiedział również powołanie specjalnego zespołu, który opracuje wytyczne dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży.

Minister zdrowia o przerywaniu ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia

Zacznę od takiego bardzo wyraźnego stwierdzenia, że każda kobieta w tym kraju ma prawo w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia do przerwania ciąży, czyli aborcji. I podkreślam, że chodzi tutaj zarówno o zagrożenie życia lub zdrowia – te dwa warunki powinny być traktowane rozłącznie. Czyli wystarczy z punktu widzenia medycznego zagrożenie zdrowia bądź zagrożenie życia. Tutaj również chciałem zwrócić uwagę na to, że zdrowie jest definiowane przez nas bardzo szeroko. To nie są tylko przesłanki związane ze zdrowiem fizycznym, ale to są również przesłanki związane ze zdrowiem psychicznym – zaczął Adam Niedzielski.

Zaznaczył również, że coraz częściej obserwuje się w przypadku wniosków czy skarg związanych z sytuacją terminacji ciąży też powoływanie się na przesłanki związane ze zdrowiem psychicznym.

„Apeluję o niesianie oskarżeń. Szczególnie oskarżeń, które są oparte na jakiejś egzaltacji czy woli politycznej, a nie na szczegółowej analizie dokumentacji medycznej” – podkreślił minister zdrowia. Zauważył też, że instytucją przeznaczoną do analizy tego typu sytuacji jest Rzecznik Praw Pacjenta, dodając, że stoi on na straży każdego pacjenta w Polsce. „Błędy medyczne, które się zdarzają – wymagają wyjaśnienia w trybie, który jest przewidziany w ustawie o prawach pacjenta właśnie z pomocą Rzecznika Praw Pacjenta” – powiedział Adam Niedzielski, który w ten sposób odniósł się do śmierci 33-letniej ciężarnej Doroty z Bochni – kobieta 21 maja 2023 roku trafiła do szpitala w Nowym Targu.

Adam Niedzielski zaapelował również o nienakręcanie spirali negatywnych emocji oraz o wstrzemięźliwość w ocenach.

Proszę, aby każdy, kto czuje się pokrzywdzony kontaktem z lekarzem czy też placówką medyczną, kierował swoje kroki do Rzecznika Praw Pacjenta. To jest instytucja, która jest upoważniona do analizy takich sytuacji i reprezentowania praw pacjenta wobec instytucji medycznych – powiedział szef resortu zdrowia.

Powołanie nowego zespołu przez ministra zdrowia

Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej zapowiedział powołanie zespołu ds. opracowania wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerywaniem ciąży. Ma być to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo pacjentek. Grono ekspertów ma przygotować szczegółowe wytyczne dla lekarzy i placówek medycznych. Zespół tworzą eksperci: ginekologii, położnictwa, neonatologii, perinatologii oraz psychiatrii. Wytyczne wydane w 2021 roku mają być szczegółowo doprecyzowywane w stosunkowo szerokim gronie ekspertów. Adam Niedzielski zaznaczył, że kobiety w tym zespole będą odgrywały znaczącą rolę. Aktualnie na 13 osób w zespole – 7 stanowią kobiety, eksperci między innymi w dziedzinie perinatologii, neonatologii i ginekologii.

Rzecznik praw pacjenta o przypadku pacjentki z Nowego Targu

Głos zabrał również Rzecznik Praw Pacjenta, który odniósł się do tragicznego przypadku pacjentki ze szpitala w Nowym Targu. Poinformował on, że zostały podjęte kroki wyjaśniające w tej sprawie:

Mianowicie doszło do naruszenia praw pacjentki, doszło do naruszenia udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta w zakresie uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia, i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta. Również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta w odniesieniu do dokumentacji medycznych w postaci nierzetelnego wypełniania i braków w tejże dokumentacji – powiedział Rzecznik Praw Pacjenta.

Dodał również, że wobec placówki medycznej zostaną wskazane szczegółowe zalecenia w zakresie tego, co należy zrobić, aby do takiej sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

„Ta tragiczna sytuacja pokazuje również, jak bardzo ważne są rozwiązania, które w tym tygodniu będą projektowane w sejmie – rozwiązania dotyczące ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta i rozwiązania dotyczące nowelizacji ustawy o prawach pacjenta”. Zauważył także, że błędy medyczne zdarzają się na całym świecie i na całym świecie są wprowadzane rozwiązania systemowe, które mają spowodować unikanie takich sytuacji w przyszłości.

Chciałbym zaapelować do wszystkich pacjentek, aby w niepokojących sytuacjach zgłaszały się do rzecznika. Sami też podejmujemy interwencje z urzędu, kiedy zaistnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Stoimy na straży praw pacjenta – podsumował Bartłomiej Chmielowiec.

