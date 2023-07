Centra krwiodawstwa apelują o krew. Te grupy krwi są najbardziej potrzebne

Niedobory krwi i jej składników występują okresowo przez cały rok, ale jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia zawsze najdłużej utrzymują się w wakacje i dotyczą całej Polski. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest kilka. To m.in. większa ilość wypadków i tym samym większe zapotrzebowanie na krew, ale też fakt, że i sami krwiodawcy są na urlopach. Latem nie organizuje się też akcji poboru krwi w szkołach i na uczelniach.

Jak sprawdzić, jakiej krwi brakuje w twoim regionie?

Każde Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) na bieżąco podaje stany magazynowe krwi. Krew jest potrzebna przez cały rok, jednak wakacje są czasem newralgicznym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi podkreśla, że wszystkie grupy krwi są potrzebne. „Najniższe stany zapasów odnotowujemy aktualnie w grupie A- i A+” – napisano w komunikacie. Również RCKIK w Szczecinie apelowało niedawno w mediach społecznościowych o pilną pomoc. Tu potrzebne są przede wszystkim grupy krwi A Rh+, A Rh-, 0 Rh+ oraz 0 Rh-. Z kolei RCKiK we Wrocławiu prosi w komunikacie: "Pilnie potrzebna krew grupy O Rh- !!!". Podobnie jest w innych miastach.

Jak podkreśla resort zdrowia, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zawsze zabezpieczają przypadki nagłe. Niemniej jednak często muszą ograniczać wydawanie krwi do planowanych zabiegów operacyjnych i w części przypadków, które nie wymagają natychmiastowego przetoczenia.



Kto może oddać krew?

Honorowym dawcą krwi może zostać każdy, kto ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony kiłą, wirusem HIV, wirusem zapalenia wątroby typu B lub C (jeśli tak jest, to zostaniesz poinformowany o wyniku, a krew nie zostanie nikomu przetoczona).

Aby oddać krew, należy znaleźć najbliższe miejscu zamieszkania RCKiK. Regionalne centra krwiodawstwa organizują też często akcje wyjazdowe i wówczas krew można oddać w specjalnym krwiobusie, albo w zorganizowanej na ten cel tymczasowej przestrzeni.

