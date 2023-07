Niedzielski zapowiada zmniejszanie liczby oddziałów położniczych. Kluczowy jest jeden czynnik

W poniedziałek (10.07.2023 r.) podczas „Pikniku Zdrowia” obyła się konferencja prasowa w Wołominie, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki, ale również minister zdrowia Adam Niedzielski. Była mowa przede wszystkim o programie „Leki dla seniorów 75 plus”. Premier poinformował o przyjęciu przez rząd ustawy ws. bezpłatnych leków, przewidującej rozszerzenie kręgu osób, którym będą one przysługiwać. Chodzi o osoby do 18. roku życia i seniorów po 65. roku życia. Jednak podczas tego spotkania został poruszony również inny, ważny temat.

Oddziały położnicze będą dostosowywały się do mniejszej liczby urodzeń

W trakcie konferencji minister zdrowia został zapytany o kolejne oddziały położnicze, które są zamykane w Polsce. Szef resortu zdrowia w odpowiedzi na pytanie odniósł się do coraz mniejszej liczby urodzeń w naszym kraju:

Pomijając wszystkie aspekty dotyczące woli i polityki, przede wszystkim działa demografia. Mamy, niestety, zmniejszającą się liczbę urodzin, mamy zmniejszający się udział w społeczeństwie dzieci, stąd siłą rzeczy oddziały położnicze czy oddziały pediatryczne będą się dostosowywały swoją wielkością, rozmiarem w skali kraju do tego, by odpowiadać na zapotrzebowanie.

Odniósł się również do możliwości wyboru placówki przez kobietę: „Po drugie, mamy do czynienia tu też z sytuacją taką, że kobiety mają własne prawo wyboru, gdzie chcą rodzić. To nie minister zdrowia, to nie premier, to nie ktokolwiek inny decyduje o tym, gdzie kobieta będzie rodziła, tylko bezpośrednio decyduje kobieta” – dodał Adam Niedzielski.

Kobiety chcą trafiać do konkretnych placówek

W trakcie swojego wystąpienia Adam Niedzielski zaznaczył również, że „mamy ośrodki, które charakteryzują się wysokim stopniem referencji, renomy, jeśli można tak powiedzieć, i to tam przede wszystkim chcą trafiać kobiety”.

Minister zdrowia tłumaczył, że w związku z mniejszym zainteresowaniem niektórymi ośrodkami wśród kobiet ich możliwości funkcjonowania są utrudnione:

I są odziały, niestety, które bądź nie spełniają wymogów jakościowych, bądź nie cieszą się popularnością z bardzo różnych powodów, i to »głosowanie nogami«, które robią kobiety, po prostu decyduje o tym, że takie oddziały nie są w stanie się utrzymać.

Niektóre bliskie szpitale „konkurują” ze sobą

Plany rządu w związku z dostosowywaniem oddziałów położniczych do mniejszej liczby urodzeń Adam Niedzielski tłumaczył również „konkurencją” szpitali, które są od siebie oddalone jedynie o kilkadziesiąt kilometrów: „Po trzecie wreszcie (...), proszę pamiętać, że musi dojść do pewnego rodzaju porozumienia między sąsiednimi szpitalami, które czasem w granicach 10, 20 czy 30 kilometrów konkurują ze sobą oddziałem położniczym, a to nie jest po prostu zachowanie racjonalne”.

Minister Zdrowia zaznaczył jednak, że decyzje te nie będą podejmowane jedynie na szczeblu Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, ale będą konsultowane również ze starostami. „Dlatego my, mówię tu o Ministerstwie Zdrowia, o Narodowym Funduszu Zdrowia, namawiamy starostów do tego, by wspólnie podejmować decyzje. To nie są wydzielone wyspy, mówię tu o powiatach i szpitalach powiatowych, to jest sytuacja, w której konieczna jest koordynacja i współpraca” – tłumaczył Adam Niedzielski.

Z mapy Polski znikają małe oddziały ginekologiczno-położnicze

Od 2015 roku dochodzi do systematycznej likwidacji niewielkich oddziałów ginekologiczno-położniczych: „Od 2015 r. w Polsce spada zarówno liczba oddziałów pediatrycznych, jak i ginekologiczno-położniczych” – wynika z danych przedstawionych przez resort zdrowia podczas styczniowego posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu RP.

„W 2015 r. oddziałów ginekologiczno-położniczych było w Polsce 424. W kolejnych latach liczba ta spadała, by w 2022 r. osiągnąć 364. Są takie województwa – np. podlaskie – gdzie w latach 2015-2023 liczba oddziałów nie uległa zmianie, są jednak też takie, gdzie znacząco spadła. To np. województwo dolnośląskie, gdzie były 33 oddziały, a obecnie działa 25” – mówił kilka miesięcy temu Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu ds. Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, w trakcie styczniowej Sejmowej Komisji Zdrowia.

Czytaj też:

Recepty roczne jednak zostają. Minister zdrowia zmienił zdanie w tej sprawieCzytaj też:

Lekarz nie wystawi więcej niż 300 recept. Pacjenci odejdą z kwitkiem? Minister: „Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd ”