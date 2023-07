Od 1 sierpnia więcej operacji robotem da Vinci refundowanych przez NFZ. Kto skorzysta?

Robot da Vinci jest wykorzystywany do różnych skomplikowanych operacji medycznych. Używa się go między innymi podczas zabiegów urologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych czy kardiochirurgicznych, które wymagają wysokiej precyzji, a także ograniczonej ingerencji w ciało pacjenta. Od 1 sierpnia 2023 roku operacji przeprowadzanych robotem da Vinci, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ma być więcej.

Więcej operacji z użyciem robota da Vinci

Jeszcze do niedawna robota da Vinci używało się głównie w placówkach prywatnych, przez co operacje przeprowadzane w ten właśnie sposób były niedostępne dla większości pacjentów. W kwietniu 2022 roku resort zdrowia zdecydował jednak o włączeniu refundacji operacji robotowych w urologii – prostatektomii radykalnej. Od 1 sierpnia do koszyka świadczeń refundowanych zostaną włączone również dwie inne procedury. Robot da Vinci będzie wykorzystywany w leczeniu raka endometrium oraz raka jelita grubego. Dotąd świadczenia te z użyciem robota da Vinci nie były dostępne w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia rozszerzającego szpitalny koszyk o te świadczenia został już przekazany do konsultacji. Oznacza to, że chirurgia z wykorzystaniem robotów na dobre zagości w polskiej medycynie. Według szacunków ministerstwa zdrowia aż 19 ośrodków w Polsce będzie mogło wykonywać takie operacje, a około 17 procent zabiegów przeprowadzanych dotąd tradycyjną metodą będzie mogło przebiegać właśnie z wykorzystaniem tego robota.

„Projektowane rozporządzenie ma na celu poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów z nowotworem złośliwym błony śluzowej macicy oraz nowotworem złośliwym jelita grubego przez zapewnienie pacjentom dostępu do postępowania chirurgicznego z wykorzystaniem systemu robotowego w leczeniu tych nowotworów” – brzmi uzasadnienie rozporządzenia ministra zdrowia.

Jakie korzyści będą niosły za sobą te zmiany?

Pierwsza operacja z wykorzystaniem robota da Vinci w naszym kraju została przeprowadzona w 2010 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Już za kilka dni w życie wejdą zmiany, które dadzą możliwość grupie szpitali wykonywania nowych świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany mają na celu poprawę wyników leczenia, a także jakości życia pacjentów. Poszerzenie koszyka świadczeń refundowanych z wykorzystaniem robota da Vinci niesie za sobą następujące korzyści dla pacjentów:



krótszy czas trwania operacji,

krótszy pobyt w szpitalu,

mniejsze ryzyko występowania śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

„Analiza doniesień naukowych opublikowanych po dacie wydania rekomendacji wskazała, że przeprowadzenie zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych prowadzi do istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do części pierwszorzędowych punktów końcowych. Ponadto odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść operacji z zastosowaniem systemu robotowego w odniesieniu do parametrów związanych z czasem trwania operacji, długością pobytu pacjenta w szpitalu oraz występowania śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia ministra zdrowia.

