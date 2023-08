Oleica krówka w Polsce. Czy jej ugryzienie jest groźne?

Oleica krówka wyróżnia się swoim nietuzinkowym wyglądem oraz wielkością. Długość jej ciała może sięgać nawet 35 milimetrów. Ma pękaty odwłok o ciemnogranatowym, niebieskoczarnym lub czarnym ubarwieniu i metalicznym połysku. Samice są znacznie większe niż samce. Znakiem rozpoznawczym samców są „złamane” czujki. Samice chrząszcza składają nawet do dziesięciu tysięcy jaj. Owad występuje przede wszystkim na nasłonecznionych polanach i łąkach. Bytuje głównie w trawie.

Oleica krówka – ugryzienie

Oleica krówka zawdzięcza swoją nazwę nie tylko rozmiarowi, ale również mechanizmom obronnym, jakie wytwarza. Chrząszcz, gdy czuje się zagrożony uwalnia oleistą substancję. Ciecz ma w swoim składzie kantarydynę. To silnie trujący związek, jedna z najbardziej niebezpiecznych toksyn występujących w przyrodzie. Co ciekawe, dawniej wykorzystywano ją jako afrodyzjak. Nasuwa się pytanie, czy jad oleicy krówki zagraża zdrowiu lub życiu człowieka? Ilość kantarydyny w wydzielinie produkowanej przez chrabąszcza jest na szczęście zbyt mała, by zabić (śmiertelna dawka wynosi około 0,3 g), ale wystarczająca, by wywołać wiele nieprzyjemnych objawów. Toksyna wywołuje miejscowe stany zapalne.

W miejscu ugryzienia przez oleicę krówkę można zauważyć zaczerwienienie. Pojawiają się również bolesne bąble i pęcherze. Należy uważać, by jad oleicy krówki nie dostał się do oczu, nosa lub gardła. W przeciwnym razie może silnie podrażnić błony śluzowe i przewód pokarmowy, a także doprowadzić do zapalenia spojówek.

Jak zminimalizować ryzyko ugryzienia?

Jednym z najskuteczniejszych metod ochrony przed jadem oleicy krówki jest ostrożność. Należy uważać, by podczas spaceru na łące czy polanie, nie natknąć się przypadkiem na chrabąszcza. Jeśli ten nie poczuje się zagrożony, nie zaatakuje. Co zrobić w sytuacji, gdy doszło do ugryzienia przez oleicę krówkę? Należy przemyć dane miejsce wodą. Można też przyłożyć do niego zimny okład. Jeżeli przez przypadek owad zostanie połknięty, nie należy prowokować wymiotów. Trzeba od razu wezwać karetkę pogotowia ratunkowego (zadzwonić pod numer 999 lub 112).

Źródło: Lasy Państwowe