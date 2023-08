Lek przeciwbólowy wycofany z aptek. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności

Chodzi tabletki Vendal retard – to silny lek przeciwbólowy z morfiną, który jest stosowany m.in. u chorych na nowotwory. Są to tabletki o przedłużonym uwalnianiu – lek zawiera specjalny system dla uwalniania morfiny w sposób kontrolowany tak, aby działały one skutecznie przy dawkowaniu w odstępach 12-godzinnych. W wycofanej partii leku uwalnianie morfiny jest inne, niż określono to w specyfikacji.

Szczegóły wycofywanej serii leku

GIF w swoim komunikacie podał szczegóły wycofywanej partii leku. Decyzja, jak podkreślono w komunikacie GIF, ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Vendal retard (Morphini hydrochloridum), 30 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu,

opakowanie: 30 tabletek,

numer GTIN: 05909990743926,

numer serii: 0F225A,

data ważności: 30.06.2025,

podmiot odpowiedzialny: G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach, Austria.

Wycofany lek: nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i życia

Jak czytamy w komunikacie GIF stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych, do których zaliczany jest Vendal retard, może prowadzić do rozwoju uzależnienia bądź tolerancji. Stąd odpowiednie dawkowanie jest tak kluczowe. „W związku z uwalnianiem substancji czynnej w innej ilości, niż zaleca dokumentacja rejestracyjna dla tego leku, nie jest możliwym wykluczenie wpływu przyjmowania przez pacjenta przedmiotowej serii produktu leczniczego na przebieg terapii. Nawiązując do stwierdzenia, że «jednoczesne stosowanie leku Vendal retard i innych leków może powodować wzajemne zwiększanie lub zmniejszanie ich skuteczności», nie można wykluczyć podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta w związku z przyjmowaniem serii leku obarczonego przedmiotową wadą” – napisano w komunikacie.

Czytaj też:

Nielegalny botoks z Azji. Mogą go mieć tysiące gabinetówCzytaj też:

„Morfina w plastrach” – wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne