E-legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością. Zmiany wejdą w życie może jeszcze w tym roku

Legitymacja jest potwierdzeniem posiadania orzeczenia, które daje możliwość korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na takiej legitymacji wypisane są dane pacjenta oraz termin jej ważności, a także symbol przyczyny i stopień niepełnosprawności. Aktualnie takie legitymacje są wydawane w wersji papierowej, jednak już niebawem dostępne mają być również te w wersji elektronicznej.

E-legitymacja dla osób z niepełnosprawnością

Jak podaje portal prawo.pl, być może jeszcze w tym roku osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać elektroniczną legitymację, która będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Początkowo zakładano, że pacjenci z niepełnosprawnością będą mogli korzystać z takich legitymacji w pierwszym kwartale tego roku, jednak nie doszło to do skutku. Obecnie nadal trwają prace nad wdrożeniem tego rozwiązania, które z pewnością będzie ogromną wygodą dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. „Intensywnie pracujemy nad wdrożeniem legitymacji osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel. Dokładamy wszelkich starań, aby została wdrożona jeszcze w tym roku” – brzmi komunikat Ministerstwa Cyfryzacji, cytowany przez portal prawo.pl.

Możliwość wprowadzenia e-legitymacji dla osób z niepełnosprawnością wynika z ustawy z 26 maja 2023 roku o aplikacji mObywatel – nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Co z papierową legitymacją dla osób z niepełnosprawnością?

Tak jak w przypadku obowiązujących aktualnie zasad, po wejściu w życie możliwości korzystania z e-legitymacji, niepełnosprawni pacjenci będą mogli nadal w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wyrobić legitymację tradycyjną (na blankiecie z tworzywa sztucznego).

Taką legitymację będzie można jednak też otrzymać w aplikacji mObywatel jako „mLegitymacja ON”. Będzie ona wydawana na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Podczas wydawania elektronicznej legitymacji dla osób niepełnosprawnych będą obowiązywać takie same zasady, co w przypadku tradycyjnej formy tego dokumentu.

Zalety e-legitymacji dla osób z niepełnosprawnością

Legitymacja w wersji elektronicznej będzie funkcjonować obok tej tradycyjnej, która jest wydawana obecnie. Wprowadzenie tego unowocześnienia nie ma na celu zastąpienia wersji drukowanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie jednak stopniowe wprowadzanie rozwiązań z zakresu dokumentów elektronicznych.

Legitymacja dla osób niepełnosprawnych w formie online przyczyni się również do ochrony prywatności. Aktualnie, gdy taki pacjent okazuje legitymację, osoby obecne przy tym dowiadują się o jego niepełnosprawności nawet, gdy dana osoba nie ma takiego zamiaru. W przypadku legitymacji elektronicznej postronne osoby mogłyby nie dowiadywać się o szczególnych uprawnieniach osoby niepełnosprawnej. „Takie rozwiązanie przyczyni się do ochrony prywatności osób niepełnosprawnych, a tym samym do ograniczenia dotyczących ich barier” – powiedziała w rozmowie z prawo.pl, Dorota Dzienisiuk, eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.

Czytaj też:

Czy zespół Downa będzie na liście chorób do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności?Czytaj też:

Ustawa o świadczeniu wspierającym – o co chodzi z nowymi przepisami?